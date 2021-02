Angèle La chanteuse, fait une sublime déclaration à la femme de sa vie..

La chanteuse Angèle a réussi à émouvoir les réseaux sociaux ce 13 février. En effet, elle a partagé une série de souvenirs pour rendre hommage à une personne chère à son cœur. Sur Instagram, les internautes en perdent leur latin. Mais ce n’est pas à sa compagne, Marie Papillon, dont Angèle a fait l’éloge. LDPeople vous explique tout !

Angèle fait passer un message plus qu’attendrissant sur la Toile

Angèle a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire publiquement à une femme très importante pour elle. Et ce n’est donc pas sa partenaire de vie qui en est la cible cette fois-ci. Il s’agit de sa manageuse, Sylvie Farr. Angèle et Sylvie sont comme des sœurs tant elles s’apprécient et passent du temps ensemble. Pour tout vous dire, Angèle expliquait que Sylvie Farr était sa baby sitter lorsqu’elle était enfant. Ce 13 février, c’était alors l’anniversaire de cette personne essentielle dans la vie d’Angèle. L’occasion pour la chanteuse de lui déclarer son amour en grande pompe.

En effet, la publication d’Angèle a ému les internautes. La chanteuse a regroupé des souvenirs au fil des années et les a condensés dans un post mémorable et touchant. Photos, vidéos, moments tendres ou drôles, tout y est. Et les quelques mots qui accompagnent la publication ont de quoi finir de nous attendrir si nous n’avions pas eu notre compte avec les images. Angèle écrit que Sylvie Farr et elles sont toujours très gênées pour se dire des mots doux. Aussi, elle soigne le mal par le mal et expose cette gêne à ses 2,9 millions d’abonnés.

Des mots que personne ne peut lire sans sourire tendrement

Se déroule alors une énumération de toutes les qualités de la manageuse d’Angèle. Pas de doutes, tout le monde aimerait être décrite de la sorte par les personnes qui nous sont proches. En effet, Angèle a une relation toute particulière avec Sylvie. Certes elles travaillent ensemble, mais elles sont avant tout de grandes amies que plus rien ne pourra séparer aujourd’hui.

« Merci d’être ma soeur, mon amie, ma confidente, celle qui me fait rire quand j’en ai besoin, qui me protège, qui me motive, qui me sauve, qui me pousse plus haut que mes peurs, qui me rassure, dans le travail mais surtout dans la vie, et c’est ça le plus important. »

Quel délicieux message à délivrer à une personne chère à son cœur pour son anniversaire. Les remerciements, certainement très gênés, de Sylvie Farr ne se sont pas fait attendre. De même que plus de 400 commentaires des abonnés d’Angèle qui se disent bouleversés par cette publication adorable. Ainsi que pas moins de 220 000 likes qui en témoignent.

La chanteuse a vu les choses en grand cette année. LDPeople est persuadé que Sylvie Farr n’est pas prête d’oublier cette attention. Malgré la pandémie qui empêche les célébrations de grande envergure, voilà une belle façon de faire un pied de nez à la crise sanitaire et de célébrer un anniversaire comme il se doit.