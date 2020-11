Angèle “Les marseillais” Victime d’attaques et de haines très violentes sur les réseaux

Révélée dans la 5e saison 5 de l’émission “Marseillais vs Le Reste Du Monde”, Angèle fait affronter actuellement à de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux ! Une période compliquée pour la jeune femme. Etre célèbre n’est pas toujours de tout repos. Angèle, participante de l’émission de téléréalité « Marseillais vs Le Reste du Monde 5 » en est la preuve éclatante. Explications.

Dans l’émission de téléréalité à laquelle Angèle a participé, elle s’est distinguée en faisant preuve de trahison. Ainsi, pour passion pour un certain Greg, la sublime jeune femme s’est positionnée contre son groupe : le reste du monde. Dans l’épisode du 5 novembre dernier diffusé sur la chaîne W9, Marine et Océane El Himer se sont opposés durant un face à face des championnes. Mais avant leur affrontement, elles ont dû choisir un membre de l’équipe adverse à éliminer si elle perdait.

La trahison d’Angèle

Greg Yega et Kevin Zampa ont été sur la sellette. Illan y a alors vu la possibilité d’éliminer l’ancien participant de « La Villa des Coeurs Brisés 5 », son principal concurrent. Mais par stratégie, il a suggéré l’idée à Angèle de saboter cette épreuve et de sauver son amoureux. Après une période de doute, la femme s’est dirigée sur Marine El Himer pour lui ôter son bras et, lui faire échouer dans son duel. Son geste incroyable a provoqué une véritable tempête à l’intérieur de la villa !

Un torrent de haine sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Angèle cristallise la haine. Ils sont nombreux à ne pas l’aimer. Et ils lui disent très clairement. Beaucoup d’internautes anonyme peuvent aller très loin car ils pensent être à l’abri derrière leur clavier. Meurtier par la violence de plusieurs commentaires, la femme a pris la décision de les diffuser : « Angèle tu me déçois énormément, quelle trahison ! » J’aimerais vraiment que tu me bloques que je n’ai plus à voir ta tête dans mon fil d’actualité. Ça serait tellement bien…Ton petit chien je le brûle ou je m’en fais une paire de chaussette. » Des attaques extrêmement violentes qui ont dû perturber la jeune femme.

Angèle réagit

Sur son compte personnel Snapchat, la jeune femme indique : « je n’affiche jamais sur les réseaux mais vraiment lorsque je vous indiquais que je recevais des messages de psychopathe…Il y a vraiment des personnes qui ne devraient pas être en liberté. Quelqu’un qui dit « ton petit chien je le brûle » Mais pourquoi ? Pourquoi ces personnes sont folles ? On m’a envoyé des choses incroyables […] Ça c’est léger. On m’a envoyé des : « Je vais t’égorger, je vais te poignarder durant ton sommeil » ou encore « que toute ta famille meure. ». Faire une émission de téléréalité, c’est accepté de s’exposer et ça peut parfois être terrible. Certaines personnes déversent leur haine sans se rendre compte que les conséquences peuvent être terribles.

