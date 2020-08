Angèle se fait “violemment insultée” c’est la polémique totale sur la toile, voici les raisons

Mauvaise surprise pour la chanteuse belge Angèle: elle a été la cible d’une énorme polémique sur twitter sans le vouloir. Tout est parti d’un tweet du site de paris sportifs Winamax commenté ensuite par Marlène Schiappa.

Pour ceux qui ne regardent pas le foot, petite piqûre de rappelle : l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain se sont qualifiés en demi-finales de la Ligue des champions. C’est la toute première fois que deux clubs français arrivent en demi-finale. Le site de pari en ligne Winamax commet alors une faute impardonnable en osant écrire dans un tweet officiel : « On prend l’Europe on l’en**le à deux. »

Rapidement, certains internautes relèvent le caractère homophobe de ce tweet. Ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa réagit. Aujourd’hui ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, elle ne met pas d’huile sur le feu mais mise sur l’éducation : « On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics. Par exemple en lisant cet article. »

En bas de son tweet, Marlène Schiappa ajoute le lien de l’article en question, qui redirige sur le site de France Info. Son titre : « On vous explique pourquoi “en**lé” est une insulte homophobe ». Cet article explique comment cette expression favorite des supporters de foot est employée par eux toujours dans une connotation homophobe et sexiste, pour désigner soit l’arbitre, soit leurs adversaires.

Cela n’a pas plu aux supporters en question qui ont très vite invoquer Angèle pour dénoncer une justice “deux poids deux mesures”. Dans sa chanson Balance ton quoi ?, Angèle dénonce pourtant ces propos homophobes et sexistes en les utilisant. Mais la mauvaise foi gagnant les rangs des tweetos, ceux-ci multiplient les critiques à l’égard d’Angèle. Voici un florilège de leurs propos.

Avant de s’en prendre à la belle blonde, ces supporters de foot pourraient prendre la peine d’écouter une autre chanson d’Angèle pour évoluer un peu et trouver la paix : Ta Reine…

