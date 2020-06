Angelina Jolie: cette terrible histoire personnelle sur l’origine du prénom de sa fille Shiloh

En 2006, l’actrice américaine Angelina Jolie a mis au monde sa fille Shiloh. Elle est le fruit d’une histoire d’amour ultra médiatisée avec Brad Pitt. Le prénom de cette fille a une forte signification puisqu’il puise ses racines dans un drame terrible. Explications.

Shiloh Nouvel est née le 27 mai 2006. Elle le premier enfant biologique que l’actrice Angelina Jolie a eu avec la star Brad Pitt. Angelina Jolie avait décidé d’accoucher en Namibie pour son accouchement. La jeune femme était tombée sous le charme du pays à l’occasion d’une mission humanitaire et elle y est retournée à plusieurs reprises dans le cadre de sa fonction d’ambassadrice de l’ONU en Afrique.

Un prénom aux racines hébraïques

Elle a eu un véritable coup de cœur pour ce pays africain. Ce pays est aussi un symbole pour l’actrice. Pour preuve, le prénom qu’elle a donné à sa fille. Puisque Shiloh veut dire « la pacifiste », en hébreux. Ce prénom n’est vraiment pas courant. Il constitue une référence à un épisode douloureux dans sa famille. En décidant de nommer sa fille Shiloh, l’ancienne compagne de Brad Pitt a en fait voulu rendre hommage à sa maman, appelée Marcheline Bertrand. Cette dernière voulait appeler sa première progéniture de cette manière.

Un drame intime

Mais, elle a malheureusement fait une fausse couche et n’a pas voulu donner ce prénom à ses autres enfants. Cet épisode a été un douloureux traumatisme. Marcheline Bertrand n’a pas voulu donner ce prénom à ses deux autres enfants, Angelina Jolie et James Haven. « C’est un prénom que mes parents voulaient donner à leur premier enfant », avait indiqué l’actrice récemment dans un entretien donné à Vanity Fair, souligne The Miror. Ce prénom de Shiloh est lié à une église de Géorgie qui s’appelle la Shiloh Baptist Church. Jon Voight, le père d’Angelina Joli y a tourné un film.

Brad Pitt, un père attentionné

Shiloh a maintenant une sœur. Pourtant, l’adolescente âgée de 14 ans a tendance se prendre pour un garçon. « Elle veut uniquement être nommée John. John ou Peter. C’est une chose en lien avec Peter Pan. Ainsi nous devons l’appeler John », dévoilait récemment son père Brad Pitt dans une ancienne interview de 2008. « Brad est très fier de Shiloh et de l’être qu’elle est devenue, précisait une personne de l’entourage du couple au printemps 2020. « Il aime le fait qu’elle ait toujours été fidèle à elle-même et soit attentionnée avec ses sœurs et ses frères. » Elle a fêté ses 14 ans de manière originale à cause du confinement. Elle a organisé une fête à distance de manière virtuelle. Plus que jamais, la jeune fille semble être heureuse. Vivre avec des parents aussi célèbres est une chance mais aussi un poids. A chaque sortie dans la rue, les photographes vous attendent, sans compter les fans qui réclament des photos ou des autographes. Cette vie est loin d’être simple et il va falloir faire avec.