Angélique et Lola (Koh-Lanta): posent sans vêtements à Malte, elles sont sublimes !

Angélique et Lola sont devenues de très bonnes amies depuis qu’elles ont partagé la même aventure dans Koh-Lanta. Les jeunes femmes restent inséparables jusque dans leurs départs en vacances. En effet, elle profite encore des beaux jours dans un décor de rêve, à Malte. De quoi réjouir leurs fans sur Instagram, qui ne se lassent pas d’admirer les demoiselles. Angélique et Lola n’ont effectivement de cesse d’enflammer la Toile avec leurs photos de vacances. Et celles de la Toussaint n’ont pas fait exception !

Angélique et Lola passionnent les internautes avec leurs photos de vacances

Angélique et Lola sont toujours à l’écran dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Elles ne peuvent donc pas révéler la façon dont va se terminer cette nouvelle et épique saison. En revanche, elles sont de plus en plus suivies sur les réseaux sociaux. Et pour entretenir les rapports développés avec leurs fans, les deux amies ont de la ressource. En effet, elles partagent quotidiennement, ou presque, de superbes clichés. Souvent des clichés qui les représentent en train de prendre la pose. Leurs fans adorent et les couvrent immanquablement de compliments. Car les aventurières sont beaucoup plus belles sur leurs comptes Instagram qu’à la télévision dans Koh-Lanta. Il est effectivement moins compliqué de se faire belle dans la vie que sur une île déserte dans des conditions extrêmes de survie.

Angélique et Lola sont alors de véritables starlettes sur les réseaux sociaux. Elles se mettent en scène dans leurs tenues de plage et dans des cadres idylliques. En séjour à Malte pour profiter des vacances de la Toussaint, les deux amies font encore une fois parler d’elle sur Internet. Leurs fans de sauraient se lasser de les admirer en été toute l’année. En effet, Angélique et Lola rapportent le soleil et la chaleur alors que l’hiver approche. Avec leurs silhouettes parfaites, leurs petites tenues et leurs sourires ravageurs, ce sont aussi leurs fans qui prennent des vacances sur leurs comptes Instagram respectifs.

Des images qui font voyager leurs fans

Bien qu’Angélique et Lola ne le précisent pas toujours dans leurs publications, elles sont bien ensemble en vacances à Malte. Il n’y a en effet qu’à s’attarder sur le décor des deux publications Instagram ci-dessus pour le comprendre. Les deux amies sont encore dans l’aventure après 26 jours de survie pour le moment. Tous les vendredis soirs, nous en apprenons davantage sur ce qu’il est en train de se passer. Mais les aventurières sont déjà bien loin de tout le suspense qui est en cours, elles n’ont pas fini de passer du bon temps. Angélique et Lola vont cependant devoir mettre un frein à leurs voyages. Car le nouveau confinement va les contraindre à rester chez elles, comme tous les Français. Jusqu’au 1er décembre, la France subit la deuxième vague et tous les citoyens sont forcés de restreindre leurs déplacements à l’essentiel.