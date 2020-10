Angélique (Koh-Lanta) enflamme la toile avec ses photos sans vêtements!

Angélique est une grande voyageuse. Mais qui dit voyage et aventure ne parle pas forcément de survie. Aussi, pour être une véritable aventurière, Angélique décidait de rejoindre Koh-Lanta. Elle ne laisse personne indifférent et accumule des fans sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la belle jeune femme enflamme la Toile avec des photos d’elle à couper le souffle. Dans des décors paradisiaques aux quatre coins de la planète, Angélique prend la pose et régale ses abonnés qui sont de plus en plus nombreux.

Angélique affole les réseaux sociaux

Angélique fait partie de la tribu du Nord dans Koh-Lanta. Elle a ensuite fait partie de l’équipe des jaunes avant de tenir le coup jusqu’à la réunification. À présent et depuis vendredi 16 octobre, dans Koh-Lanta c’est chacun pour soi. Mais Angélique, qui donne tout dans cette aventure, souhaite préciser quelque chose à ses fans. En effet, elle aurait plusieurs façons de se comporter que ses abonnés doivent savoir distinguer. Il y a d’abord celle qu’ils connaissent à travers Koh-Lanta, puis celle qu’il continue de découvrir sur Instagram et enfin celle qu’elle est dans sa vie privée.

Car celle qu’elle est sur Koh-Lanta peut déchaîner les passions, peut-être tout autant, quoi que dans un autre contexte, que celle qu’elle est sur Instagram. Ses photos sont effectivement toujours des événements pour ses fans. Ils la couvrent de compliments en découvrant ses tenues sensationnelles et sa beauté rayonnante. En effet, ils découvraient Angélique le 19 août sur le compte Instagram de l’émission présentée par Denis Brogniart. Depuis, les fans du show ont appris à la connaître et à l’apprécier.

Une candidate appréciée pour de nombreuses raisons

Pour le Nord ou pour Angélique, ils sont nombreux à rêver de la voir aller en finale. Mais cela ne les empêchent pas de rêver à d’autres choses en admirant les clichés de son compte Instagram.

Avec ou sans son acolyte Lola, Angélique prend alors la pose dans des looks sublimes. Devant les bananiers, sur la plage, l’aventurière de Koh-Lanta les 4 Terres fait l’unanimité. Cette publication du 8 octobre fait encore couler beaucoup d’encre auprès de ses fans. Ils se pressent tous pour lui faire savoir qu’ils la trouvent radieuse. De quoi réjouir la jeune femme qui revient en effet d’une aventure parmi les plus éprouvantes de l’histoire de la télévision.