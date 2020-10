Angélique Koh-Lanta fait parler d’elle, sans vêtements sur la toile !

Koh-Lanta révèle des aventuriers valeureux au grand public. Mais une fois qu’ils retournent à leurs quotidiens, nombreux sont ceux qui découvrent une nouvelle notoriété. Angélique est l’une des aventurière de la nouvelle saison de Koh-Lanta, édition Les 4 Terres. Comme de nombreux autres aventuriers et aventurières avant elle, elle accumule les abonnés sur les réseaux sociaux. Si ils ont été découverts par le public de Koh-Lanta dans des conditions de survie, ils se présentent ensuite tels des mannequins, pour la plupart, sur les réseaux sociaux. Angélique, notamment, aime prendre la pose et permettre à ses abonnés de l’admirer. Des photos d’elle comportent également parfois peu de tissus, de quoi faire tourner la tête des internautes !

Koh-Lanta met les candidats dans des situations extrêmes

Angélique est l’une des courageuse aventurière de Koh-Lanta. Mais loin des épreuves du programme télévisé, elle retrouve la forme. Les produits de beauté, les vêtements à la mode et surtout son sourire rayonnant. Les abonnés d’Angélique ne regrettent donc pas de la suivre sur Instagram. En effet, elle est sublime quelques soient les tenues qu’elle porte. Et pour ne rien vous cacher, moins elle porte de tissu et plus ses fans se réjouissent. Toujours très élégante et loin de basculer dans la vulgarité, l’aventurière de Koh-Lanta se présente parfois sans vêtements (ou presque).

Comment connaître la véritable Angélique ?

La jeune femme capte même la bonne exposition pour réussir ses clichés. Le soleil vient alors sublimer son joli teint et faire ressortir ses formes avec des jeux d’ombres et de lumières. De quoi évidemment faire tourner la tête de ses fans. Dans l’espace réservé aux commentaires, les abonnés de la belle Angélique sont fascinés. Non seulement ils sont impressionnés par ses aptitudes dans Koh-Lanta, voilà qu’à présent ils apprécient aussi une nouvelle facette de sa personnalité.

En revanche, attention de ne pas faire d’amalgame. Car la véritable Angélique ne se trouve pas forcément à travers ce que nous découvrons d’elle dans Koh-Lanta, ni non plus à travers ce que nous découvrons d’elle sur Instagram. En effet, seules les personnes qui la côtoient dans son quotidien pourraient avoir une idée concrète de sa personnalité. Aussi, la belle appelle ses fans à raison garder. Les montages des enregistrements vidéos ainsi que les conditions extrêmes dans Koh-Lanta exacerbent certains traits de caractère des aventuriers. La différence avec Instagram serait alors que là, c’est Angélique qui choisit le trait de caractère qu’elle veut mettre en valeur sur la plateforme. Ne nous y trompons donc pas, l’aventurière de Koh-Lanta sait ce qu’elle fait. Et ce n’est pas à travers des photos d’elle, qui laissent peu de place à l’imagination, que nous pourrons parvenir à la cerner.