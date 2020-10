Angélique “Koh-Lanta”: métamorphosée, montre de nouvelles photos “bodybuildée” est récompensée pour ses efforts

Angélique se fait connaître du grand public dans l’édition La guerre des chefs de Koh-Lanta. Depuis l’année dernière et son passage dans l’aventure, elle est donc suivie par des milliers de fans. Et personne n’aura pu passer à côté de la passion de la jeune femme : le culturisme (ou bodybuilding). Angélique participait récemment à la compétition pour la Coupe de France dans sa catégorie. La jeune femme aura manqué de peu de monter sur le podium. Mais elle partage tout de même sa fierté et les leçons tirées de son expérience, sur Instagram.

Angélique impressionne la Toile avec une publication “avant-après” bluffante

Angélique travaille dur pour sculpter son corps avec des séances intensives de sport. L’objectif étant justement de tenter de décrocher la Coupe de France du concours de bodybuilding. Passionnée de fitness, elle met toutes les chances de son côté pour atteindre son but. Mais la première place lui échappe. En effet, Angélique terminera cinquième de la compétition. C’est d’abord un regret puis finalement déjà une belle victoire qu’elle se reconnaît. Car son travail lui a tout de même permise de viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Et également de recevoir les conseils avisés des juges de la compétition. Angélique sait donc à présent ce qu’elle doit travailler davantage et modifier pour réussir l’année prochaine à vraiment atterrir sur la lune.

Sur son compte Instagram et sur celui de son entreprise de Body Training, l’ancienne candidate de Koh-Lanta partage le résultat de sa compétition. Ses fans et ses clients peuvent donc se rendre compte de l’impact de son travail. Exigeante et déterminée, elle a obtenu des résultats impressionnants en un temps record.

Une image impressionnante qui prouve son engagement et sa passion pour le culturisme et le fitness

Pour preuve, Angélique partage en effet un “avant-après” dans une publication et la transformation ne peut que nous sauter aux yeux. De plus, elle va inscrire les dates auxquelles ont été prises ces photos et couper le souffle à tout le monde.

Angélique passe du corps d’une jeune femme mince et sportive lambda à celui d’une femme sculptée pour les concours. Et d’après les dates indiquées sur sa publication, il n’aura fallu que cinq mois à l’ancienne aventurière de Koh-Lanta pour réaliser cet exploit. Une image impressionnante qui ne manque pas de faire réagir les fans de la jeune femme. Ses abonnés qui ont le cœur à la compétition lui rappellent alors les conseils des juges et la félicitent pour sa performance. Ils n’oublient pas non plus de l’encourager à ne pas lâcher pour les prochaines compétitions. Angélique ne baissera pas les bras et continuera l’entraînement. Son but est de monter sur le podium et de décrocher la Coupe de France et elle fera tout son possible pour y parvenir. La jeune femme sait qu’elle ne doit pas minimiser ses progrès malgré sa cinquième place au concours.