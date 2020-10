Angélique Koh-Lanta métamorphosée, totalement transformée: son corps bodybuildé impressionne !

Angélique a récemment été vue dans “Les Anges” et avait pour projet de devenir une fitness girl professionnelle. Elle a d’ailleurs fait des confidences sur sa récente transformation physique, accompagnée de photos impressionnantes.

En 2019, pour la première fois dans Koh Lanta, les téléspectateurs ont découvert Angélique et quelques mois après dans Les Anges de la Télé-Réalité.

Avec le temps, Angélique est devenue une nouvelle personnalité télé très suivie, entre autres par les fans de fitness.

Elle gérait auparavant une pizzeria mais la jeune femme se consacre désormais totalement au sport et à ses séances de coaching, elle est même devenue “personal trainer”.

Elle a su elle même atteindre ses objectifs en suivant une rigueur personnelle, voici pourquoi elle a aujourd’hui envie de le transmettre aux autres.

Ce dimanche 4 octobre 2020, Angélique a partagé un montage photo sur Instagram de sa transformation physique en quatre mois, entre 25 mai au 25 septembre.

C’est bodybuidée qu’elle se dévoile donc aujourd’hui et tout en muscles, livrant ses “confessions” au passage :

“67,5 KG VS 60 KG (164 cm) Quand je suis rentrée du tournage des Anges, je suis montée à 70,7 KG. C’était une année très difficile pour moi mentalement à cause de ça, privée de sport 3 mois en tournage… Je vous assure que c’est très dur. Confinement ou pas, compétitions annulées ou pas. J’irai au bout, je ne lâcherai rien, parce que je veux être un exemple pour celles et ceux qui veulent se lancer, dans le sport ou les compétitions, peu importe. » a-t-elle conté à sa communauté.

Mais Angélique reconnaît avoir toutefois dû faire des concessions, pour réussir le défi qu’elle s’est imposée : “J’ai souvent mis de côté les ‘kiffs’, ‘sortie’, ‘amour’ pour atteindre mes objectifs. Oui je sais… mais, j’y suis arrivée ! (…) J’ai tellement fait de sacrifices, à souvent me retrouver seule face à moi-même. Tous les jours des remises en question pour comprendre et être meilleure. Des échecs, car trop de précipitation et peu de réflexion.

Beaucoup de réussites aussi grâce à ma précipitation, à saisir les opportunités. Réfléchir avant d’agir, ça marche aussi. J’y travaille!”, conclut-elle.

8 000 de ses abonnés ont en tous les cas été conquis par ce nouveau physique.

D’autres candidats d’émissions de télé-réalité font très attention à entretenir leur corps de près.

Inès par exemple, qui a organisé un questions/réponses avec ses fans sur Instagram, en avril 2020, avait dévoilé le secret de son corps de rêve. “Beaucoup, beaucoup, beaucoup d’entraînement sans relâchement. Beaucoup de rigueur. J’ai commencé chez moi et, pour évoluer à un niveau supérieur avec de lourdes charges, je suis allée en salle”, a tout d’abord écrit la brunette. Elle a ensuite dévoilé pour quelle raison elle avait pris la décision de se mettre sérieusement au sport : “J’étais à 48 kilos pour 1,78m. Très mince, très complexée. Je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé. »

De quoi donner envie à tous !