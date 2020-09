Angélique (Koh-Lanta) s’affiche sans vêtements, on peut tout voir, (sublime)

Cette année, les fans de Koh-Lanta ont pu découvrir une jeune femme au tempérament de feu. La belle brune, Angélique, fait partie de l’équipe du Nord. Elle est une véritable globe-trotteuse. Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 27 ans inonde véritablement la toile avec ses plus beaux clichés. La cheffe de rang de profession, aime visiblement les voyages. Et chacune de ses aventures à l’étranger est l’occasion pour elle de poster de très belles photos à l’attention de sa communauté.



Angélique affiche véritablement un physique super canon. Et la nouvelle aventurière de Koh-Lanta, les 4 Terres aime la chaleur des plages au bord des plus beaux océans et des plus belles mers de la planète. Ces séjours paradisiaques semblent être l’occasion pour elle, de partager ses plus belles photos. Et visiblement ses followers en sont friands. La jolie brune n’hésite d’ailleurs pas à afficher ses formes parfaitement dessinées pour la plus grande joie de ses admirateurs.



La jolie jeune femme aime se retrouver devant l’objectif, parfois dans des 2 pièces à couper le souffle ou dans des tenues légères, parfaitement adéquates pour les chaudes journées d’été. Son compte Instagram est une très longue succession de prises de vue aux quatre coins de la planète. Malgré son jeune âge, Angélique a déjà eu la chance de réaliser de très nombreux voyages. Elle aura eu l’opportunité de visiter quelques-uns des plus beaux endroits de la terre. On a notamment pu l’apercevoir sur les plages de sable volcanique de l’île de Bali en Indonésie, dans la moiteur de la Thaïlande, ou sous le soleil brûlant de la Grèce. Récemment, l’aventurière avait eu l’immense privilège de découvrir l’archipel des Bahamas ou encore l’île d’Hawaï.



Mais si elle aime la nature et les eaux turquoises, Angélique aime également se balader dans de plus grandes métropoles. Preuve en est, la coéquipière de Lola, Adrien et Fabrice dans l’équipe du Nord a publié des clichés où on la voit à Toronto, New York, Los Angeles et Las Vegas. Plus près de chez nous, ce sont sur les plages de Montpellier dans l’Hérault ou de Hossegor dans les Landes, que la nouvelle star de Koh-Lanta aime se prélasser sur le sable chaud. Sans jamais trop s’encombrer de vêtements inconfortables. Une candidate de Koh-Lanta qui est pourtant discrète à l’écran, mais en passe de devenir un véritable phénomène sur les réseaux sociaux.



La brune au joli visage et au corps parfait semble donc avoir repris sa revanche sur la vie. Car son existence n’a pas toujours été très facile. Elle avouait d’ailleurs récemment avoir passé une grande partie de son enfance dans un foyer d’accueil. Mais bien décidée à être maître de son destin, elle aura réussi à réaliser l’un de ses rêves. C’est-à-dire faire partir de la grande aventure de Koh-Lanta. Et avant son départ pour les îles Fidji, Angélique s’est donné tous les moyens. Elle s’est imposé une préparation digne d’un véritable commando. Une préparation physique et psychologique qui l’ont amené, ” à dormir dehors, ne pas manger “.



La jeune femme est très déterminée et sait exactement ce qu’elle veut. Une participante qu’il faudra donc suivre avec attention lors des prochains épisodes de Koh-Lanta, les 4 Terres. La prochaine diffusion aura d’ailleurs lieu ce vendredi 25 septembre 2020 à 21 h 05 sur TF1.