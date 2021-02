Anne Décis (Luna de Plus belle la vie): ne veut pas que ses filles regarde la série, (les raisons)

A 46 ans, Anne Décis forme l’un des piliers de la série culte de France. La comédienne interprète en effet le rôle de Luna depuis 15 ans ! Malgré tout ce temps, ces filles n’ont toujours pas vu la série. L’actrice donne quelques explications sur son choix.

Anne Décis: En 2004, France 3 faisait un gros pari en lançant la série Plus belle la vie. A cette époque, il n’existait pas encore toutes les fictions concurrentes comme Demain nous appartient, Un si grand soleil et Ici tout commence. La chaîne a donc remis au goût du jour les feuilletons, tombés en désuétude dans les années 1990.

“Je suis toujours en demande de nouvelles expériences.”

Le personnage de Luna Torres a fait son apparition dès les tous premiers épisodes. Les téléspectateurs les plus fidèles se souviennent donc de toutes les péripéties qu’a traversé Luna. Et notamment le grave accident de voiture en 2019. Les conséquences ont été dramatiques puisque depuis ce jour, Luna est paraplégique. Pour la comédienne Anne Décis, ce fut un véritable défi à relever.

« J’ai tout de suite trouvé ça très intéressant, avait-elle confié à nos confrères de Télé Star. Sébastien Charbit, le producteur de Plus belle la vie, m’a proposé cette intrigue mais ne m’a rien imposé. Je me suis questionnée car l’impact est majeur pour Luna. J’ai vite dit oui. Pour moi, cela représentait un challenge. Je suis toujours en demande de nouvelles expériences autour de mon personnage ».

“J’avais un peu la trouille car c’est le quotidien de 10 millions de Français.”

Mais quand il a fallu s’y mettre, ça lui a demandé pas mal de préparation. “J’avais un peu la trouille car c’est le quotidien de 10 millions de Français.”, avait-elle expliqué par ailleurs au Parisien. Car pour coller à la peau d’une personne handicapée, il faut être crédible dans les moindres gestes.

« J’ai regardé le film Patients, poursuit-elle auprès de nos confrères du Parisien. J’ai rencontré Julie, une jeune femme paraplégique de 27 ans. Je voulais savoir comment s’était passée sa reconstruction, son état psychologique quand elle a compris qu’elle ne marcherait plus, qu’il a fallu retrouver de l’autonomie, une féminité… »

« Je n’ai pas envie qu’elles regardent Plus belle la vie »

Mais Anne Décis n’a pas pu partager ses talents de comédienne avec ses deux filles, Margot et June, nées en 2009 et 2014. Car la comédienne de 46 ans a décidé qu’elles étaient trop jeunes pour regarder la série. « Mes filles sont encore trop petites et je n’ai pas envie qu’elles regardent Plus belle la vie », a-t-elle reconnu.

Néanmoins, Anne Décis a précisé qu’elle avait parlé avec elles de son personnage. « Je leur ai expliqué ce qui allait m’arriver dans la série. Mais cela rentre dans une oreille… » Margot et June auront sûrement le plaisir de découvrir leur maman à l’écran quand elles auront l’âge de comprendre et d’en profiter. Il faut un temps pour tout !