Anne-Elisabeth Lemoine (C à Vous): une très mauvaise nouvelle pour les internautes à cause du Reconfinement

Anne-Elisabeth Lemoine est le dynamique animatrice de C à Vous. Mais avec l’annonce difficile à digérer d’un nouveau confinement, elle est contrainte d’en apporter une autre à ses fans. En effet, l’émission d’Anne-Elisabeth Lemoine va devoir s’adapter aux nouvelles mesures en vigueur. Aussi, c’est la fin de la réception à table de ses invités. Les bars et restaurants ferment et c’est donc également le cas de celui de C à Vous. C’est lorsqu’elle recevait Eddy Mitchell et son fils, pour la promotion du Dictionnaire de ma vie écrit par les deux hommes, que la nouvelle tombe. Les téléspectateurs doivent donc encaisser une mauvaise nouvelle de plus qui s’ajoute à celle du nouveau confinement. Heureusement, Anne-Elisabeth Lemoine a de la ressource

Anne-Elisabeth Lemoine dit adieu aux repas proposés dans son émission

Anne-Elisabeth Lemoine se devait d’informer son public de certains changement. En effet, la télévision aussi doit respecter les règles imposée par le gouvernement en ces temps de crise sanitaire. Alors que la deuxième vague de l’épidémie contraint la France à se confiner à nouveau, Anne-Elisabeth Lemoine aussi doit en subir les conséquences. Dans C à Vous, finit de discuter autour d’un bon repas avec ses invités. Eddy Mitchell et son fils ont donc eu la surprise et l’honneur d’être les derniers à profiter des petits plats du show de France 5. Anne-Elisabeth Lemoine en profitait pour faire un parallèle avec l’une des chansons cultes du chanteur, La dernière séance.

Anne-Elisabeth Lemoine sait que la nouvelle va attrister plus d’un de ses téléspectateurs. Aussi, pour les rassurer, elle rappelle que l’émission va continuer et simplement s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, les personnes en plateau ne seront plus que six et observeront les gestes barrières avec rigueur. Plus question de manger tous ensemble, Ça à Vous respecte les règles, solidaire de tous les Français qui doivent les subir. La santé n’est pas un sujet à prendre à la légère et bien qu’un confinement était la dernière chose que nous attendions, il semble nécessaire d’en passer par cette mesure drastique afin de désengorger les hôpitaux.

Une nouvelle formule dans C à Vous, qui respecte les règles sanitaires en vigueur

En effet, le système hospitalier rencontre aujourd’hui les mêmes difficultés que lors de la première vague. Il faut donc espérer que l’expérience acquise durant le premier confinement permette aux soignants de contrôler la deuxième vague plus efficacement que la première. Et ainsi permettre aux gouvernants d’envisager un confinement moins long et moins contraignant que le premier. Ce qui est d’ailleurs déjà le cas étant donné que les écoles restent ouvertes. Anne-Elisabeth Lemoine se plie aux exigences du contexte sanitaire et ses téléspectateurs saluent ses efforts. Il faudra espérer que la suite des événements soient plus heureux et que de bonnes nouvelles nous attendent.