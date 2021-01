Anne-Elisabeth Lemoine: Ce conseil plutôt osé de ce docteur qui l’a interpellée

Ce mardi 19 janvier dans l’émission “C à Vous”, Anne-Elisabeth Lemoine recevait le médecin David Khanat. Ce dernier a tenté de faire déculpabiliser les français en donnant quelques petits conseils. C’est d’ailleurs une recommandation osée qui a fait réagir la présentatrice. La rédaction de LD People va vous dire ce qu’il a exactement dit.

Cette blague qui ne passe pas auprès de Jean Castex

Ce lundi 18 janvier 2021, le Premier ministre Jean Castex était invité sur le plateau de l’émission C à Vous sur France 5. Pour détendre l’atmosphère, Anne-Elisabeth Lemoine s’est permis une petite boutade et a diffusé la vidéo où on peut voir le politicien entrain de chercher ses lunettes de vue alors qu’il les porte au même moment. Un extrait qui n’a pas du tout fait rire l’homme politique qui a répondu à la question “Mais vous comprenez que cela ait pu amuser ?” par un : “Oui… Et bien tant mieux. S’il faut détendre un peu l’atmosphère !” le tout en ayant son nez dans ses dossiers.

🚨 Jean Castex : Cette séquence vidéo diffusée dans C à Vous qui ne l’a pas du tout fait rire https://t.co/SG2H1aLEwY pic.twitter.com/AQhKjsVxpN — Public Mag (@InsidePublic) January 19, 2021



Sentant le malaise, Anne-Elisabeth Lemoine a tout de même voulu savoir le fin mot de l’histoire : “Vous étiez fatigué ? Ça ne vous a pas amusé tant que ça j’ai l’impression” a-t-elle demandé. Jean Castex répond alors : “Pour vous dire, je n’y ai pas attaché une importance majeure. Je ne pense pas que ce soit un fait divers qui défraye la chronique et qui entraîne des modifications de la législation”. Heureusement l’homme politique a eu plus d’humour sur Twitter et après l’émission, il partage la séquence en question avec en légende :”J’en profite pour rappeler à chacune et chacun d’entre vous qu’avec le 100% santé, les lunettes de vue sont désormais 100% remboursées depuis le premier janvier”. Pas mal non ?

Ce médecin qui met mal à l’aise Anne-Elisabeth Lemoine

David Khayat, oncologue et auteur de plusieurs livres était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine dans l’émission “C à vous“. A cette occasion, le médecin a voulu faire déculpabiliser les Français sur leurs “petits plaisirs” : “Par exemple, le fait en ce moment d’être confiné à la maison, vous pouvez cuisiner pour avoir une alimentation plus intéressante, plus diversifiée, plus saine. Faites l’amour !”. Une révélation qui a mis mal à l’aise la présentatrice qui a notamment déclaré : “Oui, mais c’est exigeant”.

David Khayat a tenu à préciser que les rapports étaient “importants” puisque “21 éjaculations par mois réduisent de 40% le risque du cancer de la prostate“. C’est à ce moment-là qu’Anne-Elisabeth Lemoine demande :“21 éjaculations, donc il ne s’agit pas de plaisir solitaire ?”. Voici la réponse du médecin : “Le cerveau le plus primitif, celui qui nous domine au bout du compte, c’est le cerveau reptilien. Il n’a que deux objectifs : se nourrir et se reproduire. Il sait si vous éjaculez sans aucune chance de reproduction, alors il en donne beaucoup moins”. Voilà qui est dit.