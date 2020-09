Anne Roumanoff touchée par le Covid-19 ? Cyril Hanouna est très inquiet, (ses révélations)

C’est la rentrée. Le 1er septembre dernier, Cyril Hanouna a reçu sur son plateau l’humoriste Anne Roumanoff dans le cadre de son émission phare « Touche pas à mon poste » diffusée sur la chaîne C8. Le présentateur n’a pas été très tranquille en face de la comédienne. La raison ? Des signes du Covid-19.

Cyril Hanouna a repris l’antenne sur les chapeaux de roues. Il a vraiment la pèche. Après avoir accueilli Gérard Depardieu dans son émission et généré un gros buzz, le 1er septembre, il recevait Anne Roumanoff dans son émission. Il y a eu un imprévu durant l’interview de l’humoriste. Tout avait bien commencé. L’ambiance était, comme souvent, très détendu sur le plateau. Les chroniqueurs avaient le sourire tout comme Cyril Hanouna. Les blagues se sont enchaînées. En quelques instants, l’atmosphère n’était plus du tout la même. Le présentateur phare de C8 parlait des études qu’Anne Roumanoff avait suivi, indiquant même qu’elle aurait pu avoir une belle carrière en politique. Tout à coup, tout à basculer…

Un évènement inattendu qui sème le trouble

La raison de ce trouble ? La comique qui travaille sur l’antenne d’Europe 1 s’est mise à tousser de manière inquiétante. « Ça y est, je tousse », a-t-elle dit face à Cyril Hanouna. L’animateur a changé de visage et a alors affiché une mine très inquiète. Celui-ci imaginait alors qu’Anne Roumanoff soit positive au Covid-19. « Non » a alors dit Anne Roumanoff, lorsque Cyril Hanouna s’est mis à reculer. Le visage défait, le présentateur avait la crainte d’être probablement contaminé. Et elle continua de tousser de plus en plus fort. La comique posait même la main sur le cœur de manière très inquiétante.

Un morceau de chips coincé dans la gorge d’Anne Roumanoff

Face au comportement de Cyril Hanouna, Anne Roumanoff n’a pas eu le choix que de s’expliquer. « C’est parce que j’étais très stressée tout à l’heure, et j’ai mangé beaucoup de chips dans ma loge pour me calmer », précise-t-elle, avant de dire : « Je ne suis pas malade ! C’est un bout de chips qui est resté bloqué ». Et l’animateur de C8 de répondre, un peu stressé : « Je n’y crois pas, Anne, je ne sais pas ». Pas d’inquiétude, la comique n’est pas malade. En homme de show, Cyril Hanouna a exagéré sa réaction pour provoquer un effet comique. L’émission s’est poursuivie dans le calme. Pour Cyril Hanouna, cette rentrée est cruciale. Après la période confinement, le présentateur se doit de rebondir et de générer de belles audiences. Il est soumis à une forte concurrence avec d’autres émissions comme Quotidien sur TMC. Pour cette rentrée, il a recruté de nouveaux chroniqueurs et va regarder les audiences avec un intérêt important. Cyril Hanouna peut compter sur une grande communauté de fans qui le suit sur les réseaux sociaux. Chaque publication est très likée et commentée. Chaque émission fait le buzz et l’animateur en est ravi.