Anne-Sophie Lapix, contaminée par la covid-19: qui va la substituer au JT de 20 H et dans le Grand Échiquier?

L’information est parue il y a quelques heures. En effet, Anne-Sophie Lapix serait touchée par la maladie. Dès lors, France Télévisions se doit de prendre des mesures immédiates. Car la présentatrice du journal de 20 h ne pourra pas malheureusement être à l’antenne durant de longs jours. Touchée elle aussi par la covid-19, la célèbre journaliste doit ainsi céder sa place. Alors qui va-t-on retrouver à la tête des informations quotidiennes, mais également dans le Grand Échiquier ? LD People vous explique tout.

Anne-Sophie Lapix : victime du virus

Un casse-tête pour France 2

Bien évidemment, Anne-Sophie Lapix est le visage emblématique du journal télévisé de France Télévisions. Mais ses activités au cœur de la chaîne sont loin de s’arrêter là. Ainsi, elle assure également la présentation du Grand Échiquier. D’ailleurs, l’émission doit avoir lieu cette semaine en direct sur France 2. Dès lors, un grand nombre de questions se posent. Car dans l’urgence, la direction de la chaîne doit immédiatement la remplacer. Du côté de sa santé, aucune information n’a pour l’instant transpiré.

Mais le quotidien Le Parisien affirme en tout cas la positivité d’Anne-Sophie Lapix à la covid-19. À ce stade des informations relatée dans la presse, on ne connaît pas la gravité de ses symptômes. Âgée de 48 ans, la présentatrice est toujours apparue en pleine santé. Mais par mesure évidente de précaution, son retrait s’imposait. Alors qui sera son joker dès ce lundi 1er février ? Visiblement, tout a été prévu. LD People vous annonce qui va prendre sa place.

Des solutions trouvées rapidement

Dans la vie comme à la télévision, personne n’est véritablement irremplaçable. Mais encore faut-il trouver quelqu’un capable de ravir le public comme Anne-Sophie Lapix le fait quotidiennement ! Dès lors le choix de France 2 s’est porté sur Karine Baste-Régis pour assurer cette lourde et importante tâche. En effet, l’émission d’informations quotidienne représente une importance capitale pour les chaînes de télévision française. Alors, aucune faute n’est permise. Après cette première solution, la direction devait également se pencher sur un autre épineux dossier. En effet, dans quelques heures, Anne-Sophie Lapix devait assurer la présentation du Grand Échiquier en direct. Mais bien évidemment, elle ne pourra assurer sa mission ce mardi 2 février. Ainsi, Anne-Élisabeth Lemoine pourrait prendre sa place.

En tout cas, les informations parues dans le Parisien paraissent le confirmer. Il reste également à savoir combien de temps la journaliste sera absente. Car naturellement, les enjeux sont énormes. Néanmoins, le plus important ne semble pas être là pour l’instant. En ce moment, la santé de la présentatrice est véritablement le seul élément important. Il reste naturellement à lui souhaiter de rapidement pouvoir se rétablir et de revenir en pleine forme dès que possible. LD People se joint à tous les autres vœux pour lui souhaiter un prompt et rapide rétablissement. En tous cas, Anne-Sophie Lapix ne fait pas partie de la catégorie dite à risque. Mais la, prudence s’impose toujours. Car la maladie a déjà prouvé sa virulence depuis son apparition il y a un an déjà. Il s’agit donc d’une preuve de plus que personne n’est à l’abri !