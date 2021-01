Anne-Sophie Lapix, une relation très (très) ambiguë avec Emmanuel Macron? Son mari réagit…

Longtemps accusée d’être trop complaisante à l’égard du chef de l’Etat Emmanuel Macron, la journaliste Anne-Sophie Lapix avait vu son professionnalisme mis en cause. Une polémique qui a fait enrager son mari, Arthur Sadoun, qui a vivement réagi dans l’hebdomadaire : le Journal du Dimanche.

A la rentrée 2017, la journaliste Anne-Sophie Lapix a pris la place de David Pujadas au journal télévisé de France 2. Un nouveau poste qui avait entrainé de nombreuses critiques à l’égard de celle qui a interrogé Emmanuel Macron aux côtés du présentateur Gilles Bouleau le 14 octobre dernier. Les critiques portent surtout sur la proximité qui existe entre Emmanuel Macron et le mari d’Anne-Sophie Lapix, Arthur Sadoun, un business man avec un gros réseau qui est président du directoire de Publicis. Mis en cause, le publicitaire était considéré par beaucoup de monde comme un gros donateur de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.

Anne-Sophie Lapix

La réplique d’Arthur Sadoun

Arthur Sadoun a tenu à réagir face aux nombreuses mises en cause. Il a réagi à l’occasion d’un entretien accordé au JDD et il n’y va pas par quatre chemins. « Je ne parle jamais de ma vie privée afin de la protéger, mais là je vais sortir de ma réserve », a expliqué Arthur Sadoun, et de continuer : « Ça suffit ! La première fois que j’ai vu mon épouse, c’était il y a dix ans : elle interrogeait le Premier ministre au 20h de TF1. Elle n’a jamais eu besoin de mon aide, ni d’un carnet d’adresses. Le reste n’est que pur sexisme d’un autre âge et manque de professionnalisme de certains médias. »

Des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux

Anne-Sophie Lapix a tenu aussi à faire une mise au point. Elle a tenu à battre en brèche les différentes rumeurs qui expliquaient sa proximité avec le président de la République. « Tout était faux. C’était vraiment une rumeur de réseaux sociaux relayée par plusieurs personnalités qui avaient soif de buzz », avait-elle dit aux journalistes de Télé Star, avant de dire : « Vous savez, on accuse autant les journalistes de servir les intérêts d’Emmanuel Macron que de détruire en permanence sa politique. ». Ces dernières années, dans le sillage du mouvement des Gilets Jaunes, les médias sont accusés de connivence avec les hommes politiques. Les citoyens réclament plus de transparence.

Une défiance grandissante à l’égard des médias

Ces dernières années, les Français et les Françaises ont de moins en moins confiance dans les médias. Ils considèrent qu’ils sont sous influence. Ils préfèrent s’informer en utilisant les réseaux sociaux. Cette méthodes entraîne une hausse de la circulation des rumeurs. Les journalistes sont souvent considérés d’avoir des salaires trop élevés et d’être déconnectés des réalités du terrain. Récemment, des journalistes d’une nouvelle génération couvrent les événement au plus près du terrain. Par ailleurs, le rayonnement du journalisme sans concession du site Médiapart est de plus en plus plébiscité par les Français.

Le mari d’Anne-Sophie Lapix sait donc bien faire la différence entre les rumeurs colportées sur les réseaux sociaux et la réalité de la vie. Il ne sait que trop que son épouse est une journaliste doté d’un sens du professionnalisme sans failles. Et loin de lui l’idée de lui jeter des fleurs, il sait rester très objectif sur la question. Après tout, ce ne sont pas tous les journalistes qui ont eu la chance de pouvoir interroger le chef de l’Etat. Mais ce fut le privilège d’Anne-Sophie Lapix. Elle ne doit évidemment cela qu’à son travail. Heureusement, les rumeurs sur une éventuelle aventure entre elle et le chef de l’Etat ont été bien vite balayées.