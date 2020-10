Annie et Thierry (l’Amour est dans le Pré): Le bilan catastrophe de l’un des 1er couples de l’émission à succès !

Annie et Thierry formaient un couple mythique de l’émission L’Amour est dans le pré. Ils se sont plus tout de suite. Et très vite, ils se sont mariés. Mais après 8 ans de vie commune, rien ne va plus. Explications.

Cela fait désormais 8 ans qu’ils se sont dit oui. En septembre 2012, Annie et Thierry célébraient leur mariage dans la commune de Gavray, dans la Manche. Le public se souvient de ce mariage extraordinaire : plus de 7000 personnes avaient fêté l’événement.

Annie et Thierry: La famille de Thierry en fronde contre Annie

Si Annie semblait faite pour Thierry et vice versa, le couple a cependant rencontré des difficultés assez rapidement. Car la famille de Thierry a eu beaucoup de mal à accepter Annie. La candidate de M6 s’était confié aux journalistes de Télé-Loisirs : « C’est un peu vexant, car ils m’ont bien accueillie au départ et c’est après le mariage sans raison, sa mère et ses frères n’ont plus voulu nous parler », avait-elle dévoilé.

“Tant pis pour ma mère et mes frères.”

Heureusement, Annie pouvait compter sur le soutien de son mari. L’agriculteur avait pris sa défense sans hésitation. “Le plus important, c’est ma fille, et elle considère Annie comme sa maman. Nous sommes une famille solidaire. J’aime ma femme, alors tant pis pour ma mère et mes frères.”, estimait-il à l’époque.

Incendie, problèmes de santé : Thierry accumule les soucis

Le couple a vécu également un drame. En plus de ces problèmes familiaux, un terrible incendie a ravagé la ferme de Thierry. Il a du dire adieu à plus de 500 m² de son exploitation.

Karine Le Marchand décroche son téléphone et appelle Thierry

Annie et Thierry: Malgré leurs déboires, ils fêtaient leurs 8 ans de mariage le 15 septembre 2020. Et pour l’occasion, la présentatrice vedette de M6 a tenu à les féliciter. « Elle n’avait pas oublié notre anniversaire de mariage ! Elle a toujours gardé le contact avec nous, c’est sympa ! » a déclaré Thierry après avoir reçu son appel.

L’agriculteur souffre de nombreux problèmes de santé. Il doit faire face à des problèmes de diabète et à un soucis à la hanche. Enfin, si la famille de Thierry voudrait qu’il se sépare d’Annie, il n’en est rien. Il dit toujours aimer l’assistante maternelle, comme au premier jour. Les fans de Thierry peuvent également être heureux : l’agriculteur se prépare à participer à Fort-Boyard. Mais pour ça, il faut attendre 2021 !