Annie « L’amour est dans le pré » dévoile le véritable calvaire et cauchemar qu’elle vit avec Thierry !

Annie: A l’époque, Karine Le Marchand s’était enthousiasmé pour ce couple qui avait tout pour lui. Couple-phare de l’Amour est dans le pré, rien ne laissait penser que leur histoire allait s’effondrer. Annie a par ailleurs révélé qu’en coulisse, elle a vécu un véritable cauchemar.

Le couple le plus emblématique en 16 ans d’antenne !

Pourtant, devant les caméras, Annie et Thierry incarnaient le couple parfait. Depuis la création de l’émission, il y a déjà 16 ans, les téléspectateurs en ont vu passé, des amoureux. Mais ceux-là ne sont pas passé inaperçus. En effet, tout de suite, entre eux, le courant est passé. Un peu trop vite peut-être.

Thierry a ainsi rapidement demandé en mariage Annie. Cette dernière a bien sûr accepté. Les deux tourtereaux vivaient l’amour avec un grand A. Il n’y avait aucune ombre au tableau. Oui mais voilà, très vite, tout s’est effondré. Annie a même confié vivre un véritable enfer.

La famille de Thierry très hostile envers Annie

En cause : la famille de Thierry qui ne supportait pas Annie. Pourtant, la famille de Thierry n’avait aucune raison pour expliquer ce sentiment. Et finalement, le couple s’est séparé. Les attaques répétées de sa belle-famille ont fini par faire craquer Annie. Et Thierry a choisi de rejoindre les sien plutôt que de soutenir son épouse.

Mais heureusement dans l’Amour est dans le Pré, une histoire triste est vite chassée par une histoire plus heureuse. En ce moment, c’est Mathieu et Alexandre qui réjouissent le cœur des téléspectateurs. Les deux tourtereaux se sont dit oui à la fin de la dernière saison. Ce n’était pas prévu. Mathieu a fait sa demande sans même prévenir Karine Le Marchand !

« J’ai préparé ce petit coup en douce. »

« J’ai préparé ce petit coup en douce. Ni la production, ni Karine Le Marchand ni ma famille n’étaient au courant », avait en effet raconté à l’époque Mathieu à nos confrères du journal 20 Minutes. « Pour tout dire, Alexandre a eu un très grave accident début août. Il était parti au boulot à 4 h du matin, direction Marseille. A 8 h 30, j’ai ressenti une bouffée d’angoisse, un truc de malade, comme si je sentais que quelque chose allait arriver », a-t-il ensuite poursuivi. Au sein de la rédaction de LDpeople, cet accident nous avait bouleversé.

Mathieu prend conscience de ce qui compte vraiment dans la vie

Et de poursuivre : « Je lui ai envoyé un SMS – on l’a gardé d’ailleurs, on va l’imprimer et l’encadrer – dans lequel je lui disais que j’avais peur pour lui. Il m’a répondu de ne pas m’inquiéter. Une demi-heure après, j’ai reçu un coup de fil m’annonçant qu’Alex avait chuté de cheval et souffrait d’une triple facture du bras. Il est resté plusieurs jours à l’hôpital, il a été opéré. Il est désormais inapte aux courses [Alexandre était jockey]. »

« Ça fait un électrochoc. »

Pour Mathieu, cet événement lui fait donc prendre conscience des priorités de la vie. « Quand il arrive quelque chose comme ça où tu sens que tu peux perdre la personne que tu aimes, ça fait un électrochoc. Je me suis dit : « Nom d’une pipe, j’ai déjà une maladie et, si ça se trouve, lui partira avant moi à cause d’un accident comme ça. » J’ai donc décidé à ce moment-là de l’épouser et de lui faire ma demande lors du tournage du bilan parce que ça s’y prêtait bien. »

« Mes larmes étaient des larmes de joie »

Forcément, la surprise fut immense pour Alexandre. « Je ne m’y attendais pas du tout. Ça a été un choc. Mes larmes étaient des larmes de joie mais aussi de tristesse. J’étais heureux de sa demande. Mais d’un autre côté, je me demandais si je le méritais vraiment. », a-t-il pour sa part confié dans les colonnes de 20 Minutes.

Et puis Mathieu se dit fier d’afficher son homosexualité à la télévision pour faire évoluer les mentalités. « Dans un des derniers épisodes, M6 a eu ce courage, qui m’a fait plaisir, de nous montrer en train de nous embrasser. J’avais oublié qu’on s’était embrassés devant la caméra, parce qu’elle était à ce moment-là assez loin, à 30 ou 40 m. Il y avait le vent, la bouteille de rosé… Tu oublies qu’elle est là. Je ne suis pas persuadé que ça a été très courant jusque-là que deux mecs se roulent un patin en prime time. »

« L’après diffusion a été compliquée. »

« L’après diffusion a été compliquée. On a reçu une salve de messages homophobes. Autant au début de l’émission, je me disais que les gens étaient bienveillants, qu’on avait passé un cap avec l’homosexualité, autant là, je me suis rendu compte qu’on n’avait pas encore gagné la bataille. C’était hyperviolent. » Bravo pour leur courage, la rédaction de LDpeople tient à les féliciter.