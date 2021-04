Annie (L’amour est dans le pré) dévoile sa vie cauchemardesque avec Thierry, déclarations fracassantes!

Découvert dans l’émission de Karine Le Marchand, Annie et Thierry ADP font partie des couples emblématiques de M6. Les deux tourtereaux se sont appréciés au premier regard et les épreuves par lesquels ils sont passés n’ont fait que renforcer leur amour. C’est d’ailleurs sans surprises que l’on apprend qu’ils ont décidés de se marier par la suite ! Une union qui aura fait plaisir à un très grand nombre de leurs fans. Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à réagir à la nouvelle.

Mais que sont-ils devenus par la suite ? Entre le rythme endiablé de leur vie et les difficultés qu’ils ont rencontrées, Annie et Thierry ADP n’ont pas toujours le temps de nous donner de leurs nouvelles. Heureusement que la jeune femme n’hésite pas à parler avec ses fans lorsque le temps le lui permet. Et selon ses récits, les choses ne sont pas toujours aussi roses dans leur vie de couple. Cette relation est-elle faite pour durer ? Doit-on s’attendre à une rupture entre les deux tourtereaux emblématiques de Karine Le Marchand ? Découvrez les dessous de l’enfer que le couple a traversé récemment !

L’amour est dans le pré en constante évolution

Cela fait plus d’une dizaine d’année maintenant que l’émission de rencontre entre agriculteur de Karine Le Marchand cartonne sur M6. Le programme a permis à de nombreux couples de se former. Et parmi les plus emblématiques : Annie et Thierry ADP qui ont été très appréciés des téléspectateurs. Mais ils ne sont pas les seuls ! La dernière saison de l’émission a d’ailleurs eu un succès encore plus important avec l’arrivée d’Alexandre et Mathieu. Les deux participants constituent le premier couple d’homme dans l’aventure. Et leur parcours n’est pas passé inaperçu auprès des adeptes de l’émission de M6. D’autant plus que le programme ne cesse de faire peau neuve pour attiser la curiosité des téléspectateurs.

L’arrivée de Delphine, une candidate à la recherche de sa moitié féminine dans le jeu de Karine Le Marchand est d’ailleurs une nouvelle avancée que les téléspectateurs attendent avec impatience. En attendant, ce sont les couples emblématiques des anciennes éditions qui retiennent notre attention. Annie et Thierry ADP ont notamment été sur le devant de la scène ces derniers temps. Après une union très attendue et qui a ému les téléspectateurs, le couple semble traverser une période difficile. Les multiples récits de la jeune femme ont d’ailleurs inquiétés leurs admirateurs. Doit-on craindre une séparation pour ce couple que l’on suit depuis plusieurs mois déjà ?

Une union qui connaît des jours difficiles

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fan Club Thierry Olive (@fan_club_de_thierry_olive)

Dès leur rencontre, Annie et Thierry ADP ont su qu’il y avait une alchimie entre eux. Le couple a d’ailleurs rapidement accroché, ce qui n’est pas anodin dans cette aventure orchestrée par Karine Le Marchand. Et au bout de l’aventure, les téléspectateurs ont appris sans surprises que tous deux avaient décidés de se marier. Si les félicitations étaient de rigueur même pour leurs familles respectives, le couple n’a pas toujours reçu un tel soutien. Et à mesure que le temps passe, les deux tourtereaux ont même été confrontés à plusieurs différents à cause des proches de Thierry. Selon les nouvelles, la mère et les frères de l’agriculteur ne sont pas toujours d’accord avec sa compagne. Ces derniers auraient même décidés de leur mener la vie dure.

Une situation difficile pour Annie et Thierry ADP puisque l’agriculteur a toujours été très proche des siens. Ce dernier avait toutefois déclaré qu’il n’y avait rien de plus important pour lui que sa femme et ses enfants. Comme ces derniers étaient toujours en accord jusque là, les choses se sont apaisées petit à petit. Mais les problèmes du couple ne s’arrêtent pas là ! En effet, d’autres obstacles sont survenus récemment. De quoi les pousser à se séparer ?

Annie et Thierry ADP séparés ?

Malgré les épreuves qu’ils ont traversées récemment, il semblerait qu’Annie et Thierry ADP soient toujours en couple. Les deux participants à l’émission de Karine Le Marchand continuent de vivre ensemble et de trouver des solutions à leurs problèmes. De quoi rassurer les téléspectateurs quant aux rumeurs de séparation qui circulent depuis un certain temps. Mais cela n’empêche qu’il est évident que la romance ne soit plus dans ses beaux jours pour eux !

Comme les fans d’Annie et Thierry ADP l’auront remarqué, le couple n’apparaît plus aussi soudé qu’auparavant. L’un comme l’autre s’affiche d’ailleurs sur les réseaux sociaux séparément ou encore côte à côte mais sans cette dose d’amour qui faisait leur particularité. On ne peut donc qu’espérer que les choses s’arrangent pour eux, à moins qu’une fin à leur romance ait déjà été prononcée dans la discrétion.