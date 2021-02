Anny Duperey a eu un grave accident, elle a été percutée par un véhicule

Alors que la comédienne ne peut partir en tournée pour l’instant, le journal France Dimanche revient sur le parcours d’Anny Duperey. En effet, la célèbre artiste a connu un parcours de vie étonnant. Elle avait d’ailleurs elle-même évoqué ces événements terribles dans un ouvrage. Car l’actrice a véritablement échappé à la mort. Face aux journalistes, elle revenait également sur ce jour terrible de ses 13 ans. Mais elle fait également une autre révélation. En réalité, cet accident était peut-être une tentative de suicide. LD People revient sur ces déclarations très prenantes.

Annie Duperey : le jour où elle a failli mourir

Une filmographie impressionnante

Âgée aujourd’hui de 73 ans, Anny Duperey fait un flash-back sur l’histoire de sa vie. Connue pour son éternel sourire, elle n’en a pas moins connu des heures sombre au cours de son existence. Dans la presse, la comédienne se souvient. D’ailleurs, Anny Duperey avait déjà évoqué ces épreuves par le passé. Car en 1992, elle publiait déjà un livre reprenant les moments marquants de sa vie. Presque 30 ans plus tard, l’artiste continue de se pencher sur son passé. Mais avant toute chose, il faut revenir sur la carrière de l’une des plus grandes comédiennes du cinéma, du théâtre et de la télévision.

En effet, Annie Duperey a tourné avec les plus grands durant sa carrière professionnelle. Elle aura été à l’affiche de quelques-uns des plus grands succès du cinéma. Plus tard, la télévision fera également appel à elle. D’ailleurs, ses fans on été très heureux de la retrouver dans la série à succès Une famille formidable sur TF1. Mais malgré tout ce bonheur apparent, Anny Duperey a connu des moments d’une noirceur extrême au fil des années. LD People revient sur ces événements tragiques.

» Le droit d’être sur terre «

Au début de son existence, Anny Duperey est une enfant heureuse. Mais alors qu’elle est âgée de 13 ans, elle connaît l’immense tristesse de perdre ses deux parents. Cette absence est un véritable déchirement pour elle. À cet âge-là, la comédienne n’arrive pas à mettre des mots sur sa souffrance. Dès lors, elle imagine le pire : » Tiens, ce serait facile de me laisser tomber sous une voiture « . Peut-être, avait-elle l’idée de rejoindre ses parents disparus ? » Pourquoi je n’irais pas les retrouver ? « . D’ailleurs, quelques semaines plus tard, l’accident arrive. Anny Duperey est percutée par un véhicule. » Je me suis en effet retrouvée sous une voiture, mais je n’ai pas retrouvé la mémoire de ce moment, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Heureusement pour moi, la voiture était trop basse, c’était une toute petite voiture comme il y en avait à l’époque « .

Alors simple coïncidence, ou volonté délibérée de se suicider ? À cette question, Anny Duperey ne répond pas réellement. Mais pourtant, il existe, selon elle, néanmoins des éléments de réponse. » Il y a beaucoup d’enfants qui veulent vérifier s’ils ont le droit d’être sur terre. Une fois que c’est fait, ils foncent « . Fort heureusement, Anny Duperey a réussi à échapper au pire. Et finalement, sa vie aura véritablement été heureuse malgré des débuts difficiles. D’ailleurs, elle reconnaît également avoir été sauvée par l’art. » J’ai commencé à écrire, c’était mon échappatoire « . Et finalement, le cinéma et le théâtre feront appel à elle, pour le plus grand bonheur de son public.