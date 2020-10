Anthony Amar (Koh-Lanta) au plus mal: Deuil, maman malade, il revient de très loin, il bouleverse ses fans

Anthony Amar était l’un des candidats de Koh-Lanta en 2011. Sur son compte Instagram, le jeune homme raconte avoir surmonté des obstacles très éprouvants. Anthony Amar ne voulait plus garder pour lui son fardeau. Il espère aussi que son récit pourra permettre à d’autres de retrouver le chemin de la lumière quand tout devient sombre autour de soi. Son témoignage bouleverse les internautes mais ses fans comprennent enfin pourquoi il a tenu à partir à Bali pendant trois mois. Nous vous résumons son témoignage poignant dans la suite de cet article.

Anthony Amar, ancien aventurier de Koh-Lanta, se dévoile

Anthony Amar se faisait connaître dans Koh-Lanta lors de l’édition de 2011, Raja Ampat. Il faisait partie de l’équipe des jaunes avec Teheiura. Mais c’est à la moitié de l’aventure, au bout de 20 jours, que le professeur de fitness est éliminé. Son aventure dans Koh-Lanta lui a beaucoup appris sur lui-même et sur ses limites physiques et mentales dans des conditions extrêmes. Aujourd’hui encore, il garde ce que la vie lui a appris pour faire face à l’adversité. Anthony Amar a justement eu à faire face à de nombreuses épreuves ces derniers temps. Des moments extrêmement difficiles et douloureux qui l’ont conduit sur un sombre chemin. Mais Anthony Amar a su retrouver la lumière. Alors, il parle aujourd’hui de ce qu’il a trop longtemps gardé pour lui.

Sur son compte Instagram, le jeune homme se dévoile et partage ses peines avec ses abonnés. Cependant, loin de lui l’idée de se faire plaindre, au contraire, il souhaite livrer son expérience en espérant qu’elle puisse servir à d’autres. Il publie alors une photo de lui comparant son image actuelle à celle qui date d’il y a un an. Le tout accompagné d’un long texte qui va revenir sur des moments très privés et douloureux. En effet, Anthony Amar n’était pas au mieux de sa forme malgré ce qu’il a voulu faire croire à ses abonnés. Soucieux de donner le change, il en oubliait d’être sincère. Ou peut-être ne voulait-il pas faire face à ses problèmes, de peur de les rendre trop réels et oppressants. Car ce ne sont pas de petits pépins qui sont arrivés dans sa vie.

Un message poignant et fort en émotions

Anthony Amar avoue alors à ses fans pourquoi il a ressenti le besoin de tout quitter pour partir à Bali pendant trois mois. Trois mois durant lesquels il a pris le temps de penser à lui et de se ressourcer. L’ancien aventurier de Koh-Lanta se sentait pris à la gorge par la maladie de sa mère. Atteinte d’une grave dépression, il ne parvenait pas à l’épauler et se sentait sombrer à ses côtés. Aussi, il a dû faire le deuil de son oncle, l’homme qu’il considérait comme son père. Tous ses malheurs étaient incompatibles avec qui il était et ce que son travail attend de lui. Pour se retrouver et reprendre des forces, il fallait qu’il fasse le choix de partir et de prendre soin de lui. Un exemple donc pour ceux et celles qui souhaitent briser la spirale négative dans laquelle ils sont pris.