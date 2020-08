Anthony Colette a viré Iris Mittenaere, il présente sa nouvelle “sublime” chérie !

Anthony Colette est l’un des fabuleux danseurs de Danse avec les stars. Il est en revanche, tout aussi apprécié pour ses talents de danseur que pour ses charmes ravageurs. Mais ses admiratrices et admirateurs font devoir se faire une raison, le beau jeune homme n’est plus célibataire. Une jolie blonde est aujourd’hui la seule détentrice de la clé du cœur d’Anthony Colette. Pour que les présentations soient faites, le danseur partage une photo de son couple dans une de ses récentes stories Instagram. Mais vous allez voir qu’il sait protéger son intimité.

Anthony Colette révèle officiellement ne plus être célibataire

Anthony Colette fait rêver tout ceux qui ont le loisir de le voir danser, ou même prendre la pose. Son physique est absolument parfait selon nombre de ses fans. Depuis 2017, pour la huitième saison, il rejoint le casting de Danse avec les stars. Depuis cet instant, les téléspectateurs n’ont plus que son nom à la bouche. Il fait danser, d’une saison à l’autre, Joy Esther, Iris Mittenaere et Elsa Esnoult. Et il avouera avoir une relation avec Iris Mittenaere. Cependant, celle-ci se terminera rapidement. Car Anthony Colette et Iris Mittenaere ne parvenaient pas à faire correspondre leurs aspirations de vie.

Mais Anthony Colette semble avoir donc vite remplacé Iris Mittenaere. Et elle aussi d’ailleurs car elle est en couple avec Diego El Glaoui et cela pour certainement très longtemps. Anthony Colette et son ex retrouvent donc l’amour dans les bras d’autres personnes. Mais nous n’en savons que très peu sur l’heureuse élue du cœur du danseur. En effet, lorsqu’il daigne partager des photos de son couple, il prend toujours soin de ne pas laisser apparaître le visage de sa bien-aimée. Une habitude qu’il prend pour protéger elle plus possible son couple et son intimité. C’est quelque chose que ses fans respectent mais ils ne peuvent s’empêcher de se demander qui peut bien être la jeune femme qu’il serre si fort dans ses bras.

Le visage masquée, impossible de reconnaître la compagne d’Anthony Colette

Pas d’identifications possibles pour découvrir l’identité de celle qui partage la vie d’Anthony Colette. Il se montre toujours très prudent à ce propos. Et encore le 19 août, lorsqu’il partage cette fameuse photo de couple en story Instagram, il va encore masquer le visage de sa douce. En effet, Anthony Colette aura une drôle de manière de faire les présentations. Partagé entre l’envie de faire savoir au monde entier qu’il est amoureux et le besoin de préserver l’intimité de son couple, Anthony Colette opte donc pour cette option. Il partage des photos de son amoureuse tout en prenant soin de rendre impossible la découverte de son identité.

Découvrez ci-dessous la photo dans laquelle Anthony Colette pose avec sa reine, une jolie blonde aux cheveux longs et à la taille fine.

Le danseur protège son intimité et la vie privée de sa petite amie

Si Anthony Colette prend autant soin de protéger l’identité de son amoureuse, c’est que la jeune femme n’est pas une personnalité publique. En effet, il se confiait à se propos à la radio, auprès de Leslie Benaroch. C’est une jeune femme qui n’aspire pas à la célébrité, en tout cas pas de cette manière, et qu’il connaît depuis quelques temps déjà. Anthony Colette expliquait alors qu’il a rencontré sa dulcinée en même temps qu’il rejoignait le casting de Danse avec les stars. Et si il a toujours eu un faible pour elle, ils auront mis du temps à se mettre en couple. Car cela ne ferai qu’un dizaine de mois que les tourtereaux roucoulent tous les deux.

Anthony Colette croit très fort dans la réussite de cette histoire. En effet, toujours lors devon passage en radio, il admettait être très accroché à cette jeune femme. Mieux encore, il reconnaissait être certainement celui des deux qui est le plus heureux de cette relation. Anthony Colette ajoutait également qu’il pouvait compter énormément de choses qu’il aime chez elle.

Une romance qui a de grandes chances de durer dans le temps

Les deux amoureux s’entendent à merveille et les fans du danseur devront donc se montrer patients pour découvrir un jour le visage et le nom de sa bien aimée. En attendant, il se contentera de faire durer le mystère et de profiter de cette idylle bien à l’abris des médias et des rumeurs.

En vacances à Cannes, Anthony Colette profite de la mer et du soleil. Il ne va pas s’embarrasser de travailler de trop et prend du temps pour se ressourcer. Car la rentrée de Danse avec les stars n’est malheureusement pas prévue pour tout de suite. La pandémie bat son plein et la danse ne saurait tolérer les distanciations physiques imposées. Alors, il faut évidemment qu’Anthony Colette puisse prendre les choses du bon côté et garde le moral. Et pour cela, rien de tel que des vacances au bord de la mer. Le beau danseur est-il en vacances en compagnie de son amoureuse ? Rien n’indique ce détail mais les fans espèrent en effet qu’il continue de roucouler en sa charmante compagnie.