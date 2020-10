Anthony Colette (Danse avec les stars): cette décision radicale va décevoir tous les téléspectateurs de TF1

Anthony Colette, s’apprête à prendre un grand tournant dans sa carrière. Le danseur de Danse avec les stars se confie sur ce choix surprenant. Devenu en quelques années, l’un des moteurs de l’émission de TF1, il pourrait prendre ses distances. Car une nouvelle carrière semble s’offrir à lui. En effet, Anthony Colette a commencé un autre métier. Les téléspectateurs ont d’ailleurs pu le découvrir comme acteur dans la série Léo Mattéï aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Ces fans pourront également bientôt le découvrir dans la série Alice Nevers sur TF1. Dans une interview accordée à Sud Radio, le beau brun explique ses projets.

Face à Valérie Expert dans le 10-12h Média, ce 9 octobre 2020, le danseur se confie. Même s’il est toujours passionné par la danse, il aspire aujourd’hui à connaître de nouveaux horizons. Aussi, le danseur avoue ne pas avoir été très assidu dans ses entraînements durant ces derniers mois. Et ce, surtout pendant la période du confinement. “ J’avoue que cette année, j’ai relâché un peu, mais du coup, je me suis intéressé à d’autres choses, même dans d’autres trucs. Je ne peux pas encore en parler, mais voilà.” a-t-il déclaré avec franchise. Valérie Expert lui a également demandé s’il souhaitait aujourd’hui se consacrer à la télévision et au cinéma. ” Ouais, ce serait ce que j’aimerais faire ” a-t-il confirmé.

Anthony Colette

La question était donc simple. Va-t-il mettre un terme définitif à sa carrière de danseur ? Sera-t-il encore présent dans Danse avec les stars la saison prochaine ? ” Abandonner, c’est peut-être trop gros, mais ralentir en tout cas. On peut ralentir, forcément le niveau va baisser, c’est obligé. Mais c’est qu’au bout d’un moment moi, j’ai envie de faire d’autres choses. J’ai toujours aimé changer. C’est comme la danse, j’ai démarré très tard, à 18 ans. Avant ça, je faisais de la boxe, du foot, d’un coup j’ai voulu faire de la danse. Et là, j’ai envie d’essayer d’autres choses. Voilà, c’est pour ça ” a confirmé Anthony Colette.

L’ancien compagnon d’Iris Mittenaere risque donc de décevoir ses fans. Même s’il ne compte pas complètement arrêter Danse avec les stars, Anthony Colette pourrait donc lever le pied. Et par la force des choses, il serait donc moins présent dans l’émission. Mais que ses admirateurs se rassurent, ils pourront le découvrir dans un tout autre registre. Après ses premiers pas dans les séries télévisées, le jeune homme rêve aujourd’hui de cinéma. Et il faut bien avouer que son physique avantageux risque de bien l’aider dans ce projet.

Depuis son apparition à la télévision, Anthony Colette n’a pas laissé les téléspectateurs insensibles ; il fait même des ravages auprès de ses fans. L’ancienne miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere n’avait pas non plus résister à ses atouts. Mais après plusieurs mois de vie en commun, le couple s’est séparé. Anthony Colette expliquait d’ailleurs que malgré leur rupture, ils étaient en bon terme. Seulement, leurs projets respectifs ne coïncidaient plus avec leurs ambitions amoureuses. Aujourd’hui, Iris Mittenaere a refait sa vie aux côtés de son nouveau chéri, Diego El Glaoui. Anthony Colette a lui aussi de son côté retrouvé l’amour. En quelques années, la vie du jeune homme s’est totalement métamorphosée. Et Anthony Colette compte bien ne pas s’arrêter là. Son rêve de jouer la comédie est d’ailleurs en train de se réaliser. Et au vu de son succès, les propositions ne devraient pas manquer !