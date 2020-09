Anthony Colette “Danse avec les stars” : diffusion impossible en 2020 ? Anthony fait des confidences

Grande déception pour les fans de Danse avec les stars. La prochaine saison ne sera pas diffusée à la rentrée, comme c’était le cas ces dernières années. A cause du Covid-19 et des mesures sanitaires pour protéger les équipes, le future de l’émission semble compromis. Y aura-t-il une autre saison de DALS et quand ? Le danseur star Anthony Colette qui nous fait des confidences sur le sujet.

Les fans de Danse avec les stars ont bien dû se ronger le sang ces derniers jours. Il n’y a aucune visibilité sur l’enregistrement de la onzième saison, et encore moins sur sa diffusion ! En temps normal, l’émission aurait dû être à l’antenne à la rentrée. A cause du Covid-19, le programme souffre des mesures sanitaires qui compliquent la sécurité au travail sur les plateaux de tournage. Ce n’est pas la seule émission à être confrontée à cette difficulté inédite, mais Danse avec les stars est moins bien loti que d’autres concepts télévisés. Là où Mask Singer pour le coup tombe très bien (!), Danse avec les stars a de fait du mal à imposer aux candidats de respecter une distance d’un mètre avec leurs partenaires de danse !

Anthony Colette

L’incertitude est à son comble quant au futur de ce programme de TF1 produit par BBC Studios France et TF1 Productions depuis 2011. La onzième saison sera-t-elle simplement reportée et de combien de temps ? Verra-t-elle le jour ? Car pour le moment, impossible de faire quelques pas collé-serré de rumba sans prendre le risque de contaminer ou d’être contaminé par le virus Covid-19. Et ce ne sont pas seulement les danseurs qui sont concernés, mais toute l’équipe technique qui oeuvre hors caméra à faire de ce programme un show époustouflant, soit des dizaines et des dizaines de personnes. Il n’existe pas d’alternative : mettre un masque sera insensé car cette discipline est très intense et physique. Quant à interdire tout contact physique et à faire l’impasse sur les portés, à quoi bon ?

« Ce serait dénaturer complètement le principe de la danse »

Le port du masque, le danseur Anthony Colette n’y songe même pas ! « Ce serait dénaturer complètement le principe de la danse », confie-t-il à nos confrères du magazine Télé-Loisirs ce lundi 31 août. Non pas que le jeune homme ait une aversion pour le masque, d’ailleurs, il tempère aussitôt ses propos : « Ça m’embêterait qu’on nous l’impose, mais si c’est le cas, je le ferai ». L’artiste se montrerait donc plutôt patient et préfèrerait reporter l’émission pour pouvoir danser dans des conditions optimales plutôt que sacrifier le concept et diffuser plus tôt DALS : « Je pense que l’émission reviendra sur TF1 entre février et mars 2021, et que le casting des stars est déjà bien avancé », avance l’ancien partenaire d’Iris Mittenaere.

Son optimisme est bien loin de l’avis de Camille Combal. Récemment, l’animateur de l’émission a semblé en avoir assez avec les rumeurs qui prévoient la diffusion de la onzième saison début 2021. Il s’est d’ailleurs exprimé très clairement et avec force : «Je ne sais pas mais moi, dans mon calendrier, rien n’est noté à cette période, hormis une pédicure. C’est ma grosse actualité du moment», osait-il déclarer non sans humour. Camille Combal a cependant reconnu que les équipes de production planchaient sur le casting. Mais quand l’émission sera-t-elle diffusée ? Mystère !

Alix Brun