Anthony Colette (Danse avec les Stars) : Il annonce une très mauvaise nouvelle à ses fans !

La rentrée 2020 devait marquer le grand retour sur TF1 de l’émission « Danse avec les Stars » comme tous les ans, pour sa onzième saison après une le fort succès de la saison 10.

Malheureusement, le programme a été fort bouleversé, à cause de la pandémie de coronavirus qui touche le monde entier.

C’est dans les colonnes de Télé Loisirs, que le danseur Anthony Colette s’est alors longuement confié à ce sujet.

Il nous apprend que la saison 11 de « Danse avec les Stars » va être reportée : « On ne peut pas prendre de décision à la légère, il y a des centaines de gens qui travaillent sur cette émission. DALS reviendra quand les conditions seront optimales », confiait Karine Ferry de son côté à TV Mag.

Anthony Colette donne des infirmations plus précises dans son interview : « Je pense que l’émission va revenir entre février et mars 2021 sur TF1. » En attendant, le danseur réalise d’autres projets « Ça sera dans le milieu de la comédie, un univers où on n’a pas forcément l’habitude de me voir. J’ai hâte ! », a-t-il révélé.

La situation mondiale est très instable actuaellement, il faudra donc patienter jusqu’en février ou mars prochain avant de revoir vos danseurs préférés sur le petit écran : « Je pense que l’émission va revenir entre février et mars 2021 sur TF1 et que le casting des stars est déjà bien avancé voire même quasi bouclé… Évidemment aucun nom ne fuite, même pour nous les danseurs. » s’est-il exprimé avec déception.

Anthony Colette pense que ce n’est pas une bonne solution d’adapter le programme à la crise sanitaire en faisant porter des masques aux danseurs et aux candidats, car cela dénaturerait trop la danse.

Ceux qui sont alors fans de DALS von devoir prendre leur mal en patience jusqu’à la prochaine émission.

La production a aussi demandé à Anthony Colette de ne pas changer de coupe de cheveux : C’est alors ce qu’il a expliqué, à nos confrères, quand il a été interrogé sur le surnom que lui a donné le présentateur, Camille Combal, « Anthony Bouclette ». « Ça reste bon enfant et ça me fait rire mais il ne faut pas non plus en abuser. Vis-à-vis de ma famille, je préfère qu’on m’appelle Anthony Colette. C’est vrai que ce surnom fait beaucoup parler et rire les téléspectateurs », a commenté le partenaire d’Elsa Esnoult. « D’ailleurs, cette coupe de cheveux est quasi contractuelle, je sais que la production tient absolument à ce que je la garde », a-t-il conclu.

Anthony Colette a même reçu un appel de la production de Danse avec les stars à propos de ses cheveux. « Je me suis amusé un jour sur Instagram à faire croire que je m’étais rasé les cheveux, j’ai reçu directement un coup de téléphone de la prod’ », a-t-il expliqué en riant.

Concernant sa vie amoureuse il s’est aussi confié en souriant : « Très honnêtement avec mes relations passées, j’évite de m’étaler sur ma vie amoureuse. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’aujourd’hui je suis très épanoui ! »