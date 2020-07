Anthony Colette (Danse avec les stars) : montre son corps de rêve, son torse musclé séduit à l’unanimité !

Anthony Colette est un des danseurs phares de l’émission culte de Danse avec les stars. Dans cette émission, les danseurs sont mis en duo avec des célébrités d’autres domaines artistiques. Ensuite, ils s’affrontent dans une compétition de danse superbe, qu’un jury et le public peuvent évaluer. Anthony Colette rejoint le show pour la huitième saison et ne laisse pas insensible le public. Car en plus de son grand talent pour la danse, il a un physique qui fait rêver. La preuve dans la dernière publication de son compte Instagram officiel.

Anthony Colette va faire monter la température

Anthony Colette est actif sur les réseaux sociaux. Au moins une fois par semaine, il délivre à ses fans une photo de lui qui ne les laisse pas indifférents. En effet, la dernière en date via faire parler d’elle. Car Anthony Colette décide de montrer son torse musclé à ses abonnés. De plus, le jeune homme ne manque pas d’humour car il va tenter de rester humble tout en postant cette image. Anthony Colette agrémente alors sa publication de quelques mots en description. Des propos qui laissent penser qu’il aura embelli cette image pour faire ressortir les muscles de ses abdominaux. Mais ce n’est pas une ombre accentuée qui va transformer ainsi le bellâtre. Ses abonnés sont donc ravis de pouvoir l’observer de près de la sorte.

Les fans de Danse avec les stars sont forcément attachés aux danseurs de l’émission. Et Anthony Colette fait certainement partie des petits chouchous du public. En effet, son talent pour la danse est indéniable. Mais il est également un très beau garçon. Et depuis l’annonce du report de la prochaine saison de Danse avec les stars. Les fans n’ont de cesse de se rendre sur Instagram pour revoir le jeune homme. En effet, à cause de la pandémie l’émission est reportée. Elle devait se dérouler au mois de septembre mais il faudra attendre le mois de mars 2021 pour pouvoir apprécier les chorégraphies de nos danseurs favoris. Cependant, Anthony Colette ne laisse pas me public de Danse avec les stars sans nouvelles. Et personne ne regrette de le retrouver ainsi sur Instagram.

Le danseur est aussi talentueux que bel homme

Anthony Colette va susciter beaucoup de réactions sous sa dernière publication, celle que vous venez de découvrir. L’été est propice à ce genre de cliché et les fans espèrent déjà qu’il y en aura beaucoup d’autres ! Ce sont donc des commentaires flatteurs qui se retrouvent sous sa dernière publication. Car son trait d’humour dans la description n’aura pas suffit à calmer l’ardeur de ses abonnés. Ils sont fascinés par la musculature de l’artiste et ne se privent pas de lui faire des compliments à ce sujet.

Il faut dire que les danseurs travaillent leurs corps tout en travaillant leurs pas de danse. En effet, rare sont les danseurs qui ne peuvent pas se vanter d’avoir de si beaux muscles dessinés. Anthony Colette fait donc le modeste mais il a effectivement beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Un résultat des plus séduisants qui ne va laisser personne indifférent.

Voir cette publication sur Instagram Vêtu de noir, vêtu de blanc ! . @lisaa_cm Une publication partagée par 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 (@anthony_colette) le 13 Juil. 2020 à 11 :04 PDT

Danse avec les stars n’oublie pas son public

Anthony Colette participait dernièrement à un élan de divertissement à destination des fans de Danse avec les stars. Puisque la pandémie les empêchaient de se retrouver, c’était l’occasion de partager à travers les réseaux sociaux et à travers la passion qui unit les fans et les membres de l’émission : la danse. Ainsi, comme les autres danseurs professionnels de Danse avec les stars, Anthony Colette partageait une chorégraphie avec les abonnés du compte officiel du show. Sa danse avait là encore fait parler d’elle car les fans d’Anthony Colette sont en transe devant sa beauté et ses pas de danse.

Une belle manière de garder le contact avec les fans que d’utiliser la danse et la musique pour partager. C’était également un moyen idéal de bouger depuis chez soi et de garder le moral pendant le confinement. Au final, avec ces quelques pas, Anthony Colette aura su donner le sourire à ses fans. Le public de Danse avec les stars peut se réjouir de savoir que les danseurs sont autant impliqués dans leurs rôles.

Anthony Colette n’a pas finit de faire réagir ses fans

Pour patienter en attendant le mois de mars 2021 et la reprise de Danse avec les stars, le public pourra donc se rendre sur les réseaux sociaux de l’émission et ceux des danseurs professionnels. Plus particulièrement, les fans d’Anthony Colette seront heureux de savoir qu’au moins une fois par semaine, le jeune homme partage une photo de lui. Et toutes les photos que partage le danseur valent le détour. En effet, il ne manque pas de charme ! Sur aucune photo nous pourrions trouver quelque chose à redire. Qu’il s’agisse de son look, de son sourire, de ses pas de danse ou bien même de son physique en général, Anthony Colette fera l’unanimité.

Le regard de braise d’Anthony Colette saura faire fondre les cœurs les plus glacials. Et avec l’été qui s’installe, le jeune homme risque bien de montrer son torse plus souvent qu’à l’accoutumée. De quoi ravir les fans du jeune homme qui viendront se rassasier de sa beauté et de son charisme en attendant de pouvoir le retrouver en train de danser dans Danse avec les stars.