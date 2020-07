Anthony Colette: dévoile les raisons pour lesquelles il a quitté Iris Mittenaere, c’était chaud !

Complices, Anthony Colette et Iris Mittenaere l’ont été plusieurs mois après la dernière saison de « Danse avec les stars » sur TF1. Aujourd’hui séparés, ils gardent de bonnes relations comme le danseur de DALS l’a expliqué.

Dans le magazine Closer, Anthony Colette a expliqué pourquoi son couple avec la Miss Univers 2016 n’a pas tenu :

« Ce n’est pas évident d’être le mec de Miss Univers et j’ai eu du mal avec les comparaisons. C’était gonflant et ça me saoulait«