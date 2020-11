Anthony Colette, sans aucun tabou, ses déclarations inédites sur sa relation avec Iris Mittenaere!

Dans une interview pour la chaîne “Non Stop People“, Anthony Colette a fait des révélations sur sa brève idylle avec Iris Mittenaere, qui a été sa partenaire dans l’émission “Danse avec les stars“. Explications.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de LDpeople.com

Interrogé par Évelyne Thomas, Anthony Colette a accepté de revenir sur sa relation avec Iris Mittenaere. En effet, pendant les répétitions de “Danse avec les stars“, les deux jeunes célibataires ont fini par débuter une histoire d’amour. S’il n’y a pas eu de coup de foudre entre eux, il y avait une vraie attirance physique et c’est la compétition et les heures d’entraînement qui les ont rapprochés: “On s’attirait physiquement et ça on l’a rapidement su. En dansant, tu le vois vite… Et puis à ce moment-là, elle était célibataire et moi aussi. Ça s’est fait tout seul, comme une histoire banale entre danseurs“.

Iris Mittenaere : pourquoi Anthony Colette a eu du mal à vivre leur idylle dans DALS (Exclu vidéo) https://t.co/Ubt93qkrvd pic.twitter.com/anEqeTJUtv — Non Stop People (@NonStopPeople) November 25, 2020

Anthony Colette explique ensuite que sa relation avec Iris Mittenaere a plutôt été un frein lors de la compétition dans “Danse avec les stars”. En effet, il explique que les tensions étaient plus présentes lors des entraînements : “Le fait de danser avec quelqu’un qui est ta chérie, avec laquelle il se passe quelque chose physiquement… on se permet beaucoup plus de critiques (…) Tu te permets plus de choses. Tu te permets de râler, de t’arrêter (…) de dire tout ce que tu penses. Et c’est comme ça parfois que des disputes éclatent. C’était la même chose sauf qu’au milieu, il y avait de la danse, de la compétition et de la médiatisation. Donc ça pouvait aller très vite”.

Il revient sur son refus de participer à Danse avec les stars

Dans cette même interview avec Evelyne Thomas, Anthony Colette est revenu ensuite sur la première fois qu’il a été contacté par la production de TF1 et de “Danse avec stars” :”La première fois, j’avais 20 ans. Ils m’avaient repéré sur une compétition à Paris (…) Je n’avais même pas fait la finale, c’est pour ça que je vous dis que c’est bizarre. Je n’étais même pas rentré dans le top 12 et ils m’avaient quand même contacté pour me proposer de participer à Danse avec les stars“.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de footix.fr

DALS – Anthony Colette : pourquoi il a refusé une première fois de participer à l’émission (Exclu vidéo) https://t.co/p5Wcv8e8DT pic.twitter.com/FFAEYopHSM — Non Stop People (@NonStopPeople) November 25, 2020

Mais pas question d’accepter pour Anthony Colette. En effet, le jeune homme ne se sentait pas encore assez bon pour pouvoir être mis en avant par une chaîne de télévision : “J’étais trop passionné encore par ce que je faisais, je voulais être meilleur. Je m’étais dit, si un jour je fais cette émission (…) il fallait que je sois vraiment bon. Même mon prof me l’avait déconseillé alors que j’étais en galère d’argent“. Finalement, c’est lors de la deuxième prise de contact que le danseur a accepté la proposition de la production de TF1.