Anthony Colette : une vidéo très caliente dévoilée par Jean Luc Reichmann sur le tournage de Léo Matteï

Anthony Colette a fait des ravages auprès des téléspectateurs de Danse avec les Stars. Qui ne se rappelle pas de ses déhanchés caliente ? Le danseur se lance aujourd’hui dans une carrière d’acteur. Sur le plateau de tournage, pour TF1, Jean-Luc Reichmann nous montre qu’Anthony Colette n’a pas perdu de sa superbe.

On parie que ses fans vont se régaler ! Ils ont toujours plaisir à admirer Anthony Colette se déhancher. Après Danse avec les stars, c’est dans les coulisses du tournage d’une fiction qu’Anthony Colette fait son spectacle.

Jean-Luc Reichmann a eu la bonne idée de partager ce moment sur les réseaux sociaux. Le 22 septembre dernier, le présentateur des Douze Coups de Midi a dévoilé que le danseur rejoignait le casting de “Léo Matteï, brigade des mineurs”. Cette série connait aujourd’hui un véritable succès sur TF1. Jean-Luc Reichmann incarne le rôle principal.

“Léo Matteï, brigade des mineurs” : de web-série à série à succès sur TF1

Cette série connaît un très beau parcours quand on sait qu’elle avait débuté comme une simple web-série sur internet. Cette première version s’intitulait “Bienvenue à Anthony Colette dans la série Léo Matteï“.

Anthony Colette est aussi un comédien talentueux !

Le public adore Jean-Luc Reichmann. Pour une bonne raison : le présentateur vedette de TF1 se montre toujours plein d’empathie et toujours très positif. Ainsi, il n’arrête pas de féliciter l’ex d’Iris Mittenaere depuis qu’il joue avec lui dans la série. Il est vrai que tout le monde tombe d’accord pour dire qu’Anthony Colette est aussi un comédien talentueux.

Le 23 septembre dernier, Jean-Luc Reichmann partageait donc une vidéo exclusive à ses 555 0000 followers sur son compte Instagram. Il annonçait ainsi “en exclusivité pour vous … La toute 1ère prise d’Anthony Colette ‼️” Ce 2 octobre, il en remet une couche avec une vidéo. Dans cet extrait, on peut découvrir les coulisses de la série. “Voilà comment on commence les journées, oh yeah, regardez, c’est l’ambiance de la journée, ça commence bien”.

Dans cette vidéo, le protégé de Jean-Luc Reichmann danse dans une cuisine. Sa bonne humeur et son énergie égaillent son entourage. L’animateur de 59 ans prend alors la parole “Attention SPOIL … Comment commencer une belle et belle et re-belle journée ⁉️… Au boulot très très trop tôt. Joli Vendredi sous la pluie à Vouuuuuus”.

Mais il faut encore un peu de patience avant de découvrir ce nouvel épisode de Léo Matteï à l’antenne. Jean-Luc Reichmann en faisait la confidence aux journalistes de Télé 7 jours. C’était en juin dernier : “Nous peaufinons les scénarios mais comme c’est une série qui parle de l’enfance et se tourne avec des enfants, nous faisons très attention à ce que tout soit nickel”. Au total, les téléspectateurs auront la joie de découvrir 6 épisodes de 52 minutes.