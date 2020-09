Anthony Delon fait de poignantes confidences à propos de son frère Alain-Fabien

Les deux fils d’Alain Delon : Anthony et Alain-Fabien, ont toujours été assez proches. C’est dans les colonnes de Paris Match, que le comédien et aîné d’Alain Delon a fait des confidences touchantes sur son cadet qu’il suit de très près.

Anthony Delon est très heureux aujourd’hui, il a refait sa vie, à 55 ans, avec la magnifique comédienne italienne Sveva Alviti, ils vont d’ailleurs se marier bientôt, comme ils l’ont communiqué à Paris Match. Ils s’étaient d’ailleurs rencontrés dans un dîner, invités par un ami en commun et leur relation se concrétise.

Le comédien a vécu des moments très difficiles dans sa vie récemment comme l’AVC de son père, ces fiançailles sont donc un nouveau souffle de bonheur pour lui.

Voir cette publication sur Instagram A la Une ce matin. @svevaalviti #parismatch #cover @fabcestari Une publication partagée par Anthony Delon (@therealanthonydelon) le 17 Sept. 2020 à 12 :25 PDT

Il était aussi très perturbé récemment par des histoires de succession car Alain Delon a

désigné sa fille Anouchka comme la seule exécutrice testamentaire. Ce choix a été très douloureux pour Antony mais cela a pu rapprocher quelques peu les deux frères « dans le même bateau ».

Le cadet est surveillé de près par le désormais futur mari de celle qui a incarné à l’écran Dalida dans le film de Lisa Azuelos.

En effet Alain-Fabien a beaucoup souffert de la notoriété de son père.

“Il m’a fallu du temps pour devenir un homme, prendre confiance en moi. Ce sera plus facile pour mon frère, Alain-Fabien. A mes débuts, mon père sortait deux films par an; je me suis confronté à lui dans sa toute-puissance, il a son César, en 1985 pour Notre Histoire de Blier. Il était omniprésent, ce sera plus simple pour le petit”, raconte Anthony Delon, très soucieux de son petit frère Alain-Fabien.

Ils sont très liés malgré leurs 30 ans d’écart.

“Alain-Fabien pourrait être le fils que je n’ai pas eu, c’est un écorché vif, il a une super gueule, du talent et un gros cœur”, lance le comédien.

Ils ont ces points en commun malgré leur grande différence de mentalité.

“J’ai été élevé à l’ancienne, a-t-il déclaré. A 18 ans, je pense que j’étais plus solide, plus adulte, il aurait mal supporté une incarcération à Bois-d’Arcy”.

Anthony Delon a eu une jeunesse avec de nombreux rebondissements et plus chaotique que celle de son frère puisqu’il a passé un mois en prison.

En 1983, en effet et Comme le rappellent nos confrères Paris Match, il avait été interpellé au volant d’une voiture volée.

Il était même en possession d’un pistolet automatique appartenant à « l’ennemi public numéro un », le. Braqueur, Bruno Sulak?

Voir cette publication sur Instagram Amour de ma vie. @therealanthonydelon #lovealwayswins #ioete❤️ #strongertogether #celebratingpurelove Une publication partagée par Sveva Alviti (@svevaalviti) le 28 Avril 2020 à 2 :02 PDT

Mais Anthony Delon, « l’ex-caïd » est désormais un grand frère responsable et exemplaire !

En Une de Paris Match cette semaine les deux tourtereaux Sveva et Antonny prévoient une cérémonie «à l’église» . Âgé de 55 ans et père de trois enfants, Anthony Delon a demandé la main de sa belle Italienne sur la côte amalfitaine, un an seulement après leur rencontre.