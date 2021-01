Anti-âge: Trois grosses erreurs qui ajoutent 10 ans ! Conseils de Cristina Cordula pour rester jeune

Anti-âge c’est le mot d’ordre pour avoir l’air plus jeune ! Pas la peine d’envisager de passer sous le bistouri, il existe des erreurs à ne pas commettre pour resplendir à tout âge. Cristina Cordula offre ses précieux conseils à ses abonnés sur Instagram. Et LDPeople en a sélectionné trois qui sont les plus essentiels ! Grâce à cet article, vous allez pouvoir rajeunir sans efforts. Découvrez comment mettre en place des habitudes anti-âge qui vont vous éviter de prendre 10 ans.

Les astuces anti-âge qui fonctionnent

Il existe trois “secrets” anti-âge qui sont des piliers de la mise en beauté. Pour une image stylée, jeune et dynamique, Cristina Cordula est la personne vers qui se tourner. En effet, l’ancienne mannequin s’est reconvertie en conseillère de style. Sur son compte Instagram, elle révèle des perles que tout le monde peut mettre en pratique. Et si vous n’êtes pas encore convaincus, sachez que l’animatrice des Reines du shopping a 56 ans. Incroyable mais vrai, car elle ne les fait pas du tout ! Avec ce portrait, comment ne pas faire confiance à ses précieux conseils ? LDPeople vous offre trois éléments essentiels pour un combo anti-âge efficace.

Le style vestimentaire

Le premier des conseils concerne bien évidemment la tenue vestimentaire. Et plus largement le style ! En effet, pour ne pas faire son âge, le look joue un rôle déterminant. Néanmoins, il faudra faire attention de ne pas en faire trop. Pas la peine de s’adapter au style des adolescents par exemple. Il faut trouver votre style, tout en suivant les codes de la mode. Cela passe donc par savoir quelles sont les couleurs qui mettent votre teint en valeur notamment, ou également par connaître les coupes de vêtements qui sont à privilégier selon sa morphologie. Par exemple, si vous être de petite taille, les combinaisons risquent de vous tasser. Alors que pour les grandes, c’est le jackpot, la silhouette sera élancée immédiatement.

Le maquillage

Savoir se maquiller est tout un art. Et pour avoir l’air plus jeune, nous pourrions croire qu’il faudrait en abuser. Tout au contraire, il va falloir avoir la main légère. Car surcharger son maquillage a en réalité tendance à vieillir la personne qui le porte. Cristina Cordula propose alors un auto make up sur son compte Instagram afin d’offrir à ses fans une méthode infaillible pour sublimer le regard. Après tout, de dit-on pas que l’âme d’une personne se lit à travers ses yeux ? Et que l’âge est dans la tête ? Partant de là, vos yeux sont des atouts à mettre en valeur. Une astuce anti-âge qui a fait ses preuves, il n’y a qu’à voir à quel point Cristina Cordula resplendit sous le pinceau de son maquilleur.

Anti-âge : La coiffure

Adopter une coupe de cheveux dans l’air du temps est le dernier des conseils que vous propose LDPeople dans cet article. Car les coupes de cheveux et les coiffures suivent elles aussi les tendances. Pour rester à la pointe et assurer un effet anti-âge certain, il est donc essentiel d’arborer une coupe bien choisie. Le choix de la couleur sera également déterminante dans la réussite de l’effet anti-âge recherché. Là encore, quelques chose de naturel et qui vous va au teint est primordial.