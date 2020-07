Antoine Griezmann dévoile un cliché étonnant de son fils Amaro, Magnifique !

Antoine Griezmann va pouvoir bientôt partir, dans quelques semaines, en vacances puisque le championnat de football espagnol vient de s’achever. Mais il devra attendre la phase finale de la Ligue des Champions avant de se reposer. Le footballeur va alors pouvoir profiter à plein de son fils qui s’appelle Amaro. Il a récemment dévoilé un cliché de son fils sur son compte Instagram.

Dans son club de Barcelone, Antoine Griezmann a connu une saison difficile. Depuis son transfert dans le club de la Catalogne, à l’été 2019, ses prestations sont regardées attentivement. Sa relation avec Lionel Messi était au cœur de l’actualité. Les échanges entre les deux stars ne semblent toujours pas très amicaux. Cette situation ne satisfait pas le joueur français. La concurrence est rude dans les grands clubs de football européens. D’autant plus, que l’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a laissé souvent Antoine Griezmann comme remplaçant. Un choix qui fait enrager l’international français qui veut montrer qu’il est capable de briller sur un terrain.

Une relation tendue avec l’entraineur

Le joueur a indiqué, sur son compte Instagram, à l’entraîneur du club espagnol qu’il n’était qu’un « passager du club », bien que Quique Setién ait indiqué qu’il ne « s’excusera pas » de placer Griezmann sur le banc des remplaçants. Une ambiance pesante, alors que le championnat espagnol vient de s’achever mais que le club catalan doit tout de même prendre part à la Ligue des Champions, durant le mois d’août.

Antoine Griezmann, un papa comblé

Pour garder le moral face à sa situation compliquée en club, Antoine Griezmann peu compter sur sa famille et en premier lieu sur sa femme qu’il adore et qui se nomme Erika Choperena. Avec elle, il a eu la chance d’avoir deux enfants : une fille qui s’appelle Mia et vient de fêter ses 4 ans et un garçon qui se prénomme Amarao et qui est âgé de 1 ans. Le 21 juillet dernier, le joueur de l’équipe de France a diffusé un cliché très attendrissant, en noir et blanc sur sa page Instagram.

Amaro en mode Jet Set

Installé dans la cabine d’un jet privé, le fils du joueur semble comme un poisson dans l’eau. Il regarde ce qu’il se passe à l’extérieur en collant sa tête au hublot. « Mon amour », a indiqué sa mère Erika Choperena, en commentaire, totalement fan de son fils. De nombreux footballeurs se payent des trajets en jet privé, voire même possède leur propre appareil. On ne sait pas si c’est le cas d’Antoine Griezmann. Ce qui est sûr, c’est que c’est l’un des joueurs français parmi les mieux payés au monde. L’ensemble des commentaires vont dans le même sens, les admirateurs de Grizou pense que ce cliché est « trop chou ». Des fans du sportif veulent aussi lui apporter leur soutien pour surmonter cette fin de saison difficile. Antoine Griezmann a besoin de recharger les batteries. Heureusement qu’il peut compter sur l’équipe de France où il est incontournable.