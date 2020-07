Antonin « 12 coups de midi » balance du lourd sur Paul, le favori du public !

Les 12 coups de midi ont fêté récemment leur 10 ans d’antenne. Jean-Luc Reichmann aura donc vu défiler de nombreux candidats, ainsi que le public. Mais malgré tout, il y en a certains qui marquent les esprits et qui restent dans les cœurs. C’est évidemment le cas de Paul, un jeune homme fan d’histoire et extrêmement attachant. Antonin, un autre candidat, va se permettre de sire ce qu’il pense sincèrement de cela qui est le chouchou du public des 12 coups de midi.

Ses avis sur Paul et sur Eric

Paul était candidat du 29 avril au 10 octobre 2019 dans Les 12 coups de midi. Il a donc à son actif, 153 participations et des gains qui s’élevait à 50 000 euros. Lorsque Antonin le rencontre, c’est avec une grande joie et beaucoup d’humilité. En effet, Antonin a longtemps rêvé devant son écran de télévision de rejoindre les candidats et jean-Luc Reichmann. À présent que c’est chose faite, il a eu le plaisir de revenir en plateau pour la semaine d’affrontements des anciens maîtres de midi. Antonin a donc rencontré ceux qui l’ont fait rêvé, dont Paul. Il est admiratif de ses performances et n’en revient pas de la gentillesse et de la spontanéité du chouchou des 12 coups de midi.

Pour Antonin, c’était un immense honneur que de rencontrer en chair et en os celui qui est le troisième du tableau des records de l’émission. Il aura aussi la chance de rencontrer Eric, le numéro un des records des 12 coups de midi. Antonin complimente tour à tour ces grandes stars de l’émission.

les 12 coups de midi voient Antonin s’installer, une fierté pour ses grands-parents

Il les considère comme des héros et le public est bien d’accord avec lui. Tant et si bien que sa sympathie va lui attirer l’affection des fans. En effet, certains n’hésitent pas à se demander si le nouveau chouchou du public des 12 coups de midi pourrait devenir Antonin. Pour le jeune homme, c’est un honneur que de rejoindre ceux qu’il admirait derrière son écran de télévision. Lui qui a été encouragé par ses grands-parents à rejoindre le casting des 12 coups de midi, il est très fier de pouvoir leur rendre hommage et les remercier depuis le plateau de l’émission.

Antonin continue son ascension et de plus en plus de fans sont derrière lui !