Antonin (12 coups de midi) CHOQUÉ « ça me rend malade, j’en fais des cauchemars »

Ce Dimanche 19 juillet 2020, Antonin a perdu sa place de maître de midi. Un parcours qui s’arrête net pour le jeune homme, qui a tout de même pris le temps de se livrer auprès de la rédaction de Femme Actuelle à propos de son élimination et de ses futurs projets.

Une défaite difficile à digérer

Malheureusement le jeune homme n’a pas pu arriver à son objectif principal, à savoir les 100 000 euros : » Ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir franchi ce cap. Il y a des coups de maître que j’ai loupés à une question près, qui auraient pu me permettre de l’atteindre. Des questions, dont j’avais la réponse en plus. Comme on n’a pas la question sous les yeux, c’est parfois difficile » a dit l’ancien champion du jeu pour les biens d’une interview pour Femme Actuelle.

Une désillusion tellement terrible qu’il arrive à en faire des cauchemars : « Ça me rend presque malade. J’en fais des cauchemars, où je me fais engueuler par Jean-Luc parce que je n’ai pas les réponses ! C’est dur aussi parce que ça va très vite, on enchaîne les tournages et tout se passe bien jusqu’au moment fatidique« .

Il faut dire qu’Antonin a été éliminé lors du fameux coup fatal par Caroline alors qu’il ne s’y attendait pas du tout : « Au moment où on est éliminé, on est un peu dégoûté… Pendant deux, trois jours on a un peu du mal à encaisser le contre coup. Surtout que, comme on enchaîne les tournages, on est dans la lumière toute la journée, et d’un coup on rentre chez soi avec un goût amer. J’aurais bien aimé faire partie des grands champions, mais je me suis rassuré très vite en me disant que de toute façon c’était déjà dingue d’être arrivé là » a-t-il notamment expliqué.

Une participation au combat des maîtres pour se consoler

Malgré une défaite difficile à encaisser, Antonin a pu se consoler en participant au combat des maîtres avec les meilleurs champions du jeu : « Le tournage des Masters est intervenu après mon élimination. Donc finalement, ça s’est un peu présenté comme un lot de consolation pour moi. Un peu comme pour Eric. J’ai trouvé ça super sympa de la part de la production, parce que je pense qu’il m’ont invité pour remplacer un candidat qui ne pouvait pas venir. Ça m’a fait vachement plaisir parce que j’ai pu rencontrer les grands maîtres et entrer dans la famille, sans pour autant faire partie des meilleurs. Ça m’a fait oublier ma défaite« .

Dans cette même interview pour Femme Actuelle, Antonin a pris le temps d’expliquer ce qu’il fera avec ses gains : « J’ai déjà commencé à me faire plaisir, j’ai un peu relâché la bride parce que pendant le confinement, je faisais attention. Donc là, en sachant que cet argent allait arriver, je me suis dit ‘lâche toi’ ! J’ai fait un peu de shopping pendant les soldes, j’ai pas mal flambé. Mais là, je me calme. Je vais surtout économiser, peut-être faire un voyage à Rome ou pour avoir un apport pour un appartement« .