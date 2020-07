Antonin (12 coups de midi) Choqué, dans la tourmente, il vit un énorme calvaire !

Antonin est un des jeunes candidats des 12 coups de midi. Sous l’œil bienveillant et stimulant de Jean-Luc Reichmann, il a évolué dans l’émission avec classe. Mais sa chute fut rapide comparée à celle d’Eric. Car Eric est le nouveau détenteur des records des 12 coups de midi. Il prend la tête du tableau avec 199 participations consécutives. Pour Antonin, c’est un cauchemar de se faire éliminer mais il va trouver les ressources nécessaires pour se reprendre en main.

Antonin encaisse le coup de sa défaite

Antonin était plus qu’enthousiaste de se trouver sur le plateau des 12 coups de midi. Depuis les débuts du show, il admire Jean-Luc Reichmann et les candidats à travers son poste de télévision. Il a réussi a tenir 18 participations consécutives et il déplore sa défaite. Cependant, il reste très fier de sa performance et ne prendrait pas le risque de se comparer à Eric ou à Paul, qui sont pour lui les véritables champions des 12 coups de midi. Mais l’humilité du jeune homme ne l’empêche pas de se poser des questions. Antonin se demande alors souvent si il aurait été capable de mieux faire. Il confie même faire des cauchemars dans lesquels Jean-Luc Reichmann le sermonne lorsqu’il ne connaît pas les réponses aux questions.

Antonin rassure également les fans des 12 coups de midi sur la qualité des tournages. En effet, ce sont plusieurs épisodes qui sont tournés dans une même journée. Ceci dans le but de permettre à l’émission d’avoir de la réserve. C’est donc beaucoup plus fatigant pour les candidats. Ils n’ont pas l’habitude de se retrouver en plateau et un autre élément vient également perturber les champions en herbe. Pour Antonin, c’est le fait de ne pas pouvoir lire les questions. Les entendre et ne pas les avoir sous les yeux, avec le stress de la performance, c’est autan d’occasions de courir à la catastrophe.

Une épreuve qui suit celles des 12 coups de midi

Mais ce qui reste le plus difficile pour Antonin c’est de passer rapidement du plateau à un retour à la maison. En effet, sa défaite peut être facile à encaisser avec le temps. Mais ce qui l’est moins c’est de passer très vite de la notoriété à l’anonymat. Pour Antonin, il faudra quelques jours avant de retrouver sa tranquillité d’esprit. Mais il n’oubliera jamais cette expérience folle. Il rêvait de participer aux 12 coups de midi et c’est maintenant chose faite. Et c’est pour lui une immense satisfaction. Certes, avec 18 participations, il ne restera pas dans les records de l’émission. Mais il aura eu la chance de réaliser un de ses rêves et de rencontrer ses idoles.

Antonin peut continuer de se demander si il était assez préparé pour affronter les questions de Jean-Luc Reichmann. Mais il va finir par se contenter de sa performance déjà superbe. De plus, les fans des 12 coups de midi semblent très heureux d’avoir pu suivre les aventures de ce jeune homme attachant.