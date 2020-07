Antonin « 12 coups de midi » touché par 2 drames, il fait ce geste super généreux !

Antonin, dans Les douze coups de midi a fait preuve d’un joli geste de solidarité qui a ému les téléspectateurs, et Jean-Luc Reichmann est visiblement de plus en plus surpris à chaque jour par ce nouveau champion qui est devenu en quelques participations, le véritable chouchou du public.

Mais qui est vraiment Antonin ?

Présent à l’antenne depuis le 25 juin 2020, Antonin est l’actuel candidat qui fait fondre le cœur des téléspectateurs dans Les 12 coups de midi chaque jour sur TF1. Un impressionnant étudiant de 20 ans qui semble avoir une mémoire encyclopédique et qui en plus de sa grande culture est un garçon plein de surprises. Alors qu’il venait d’arriver dans le célèbre jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, Antonin a réussi l’exploit de décrocher sa première étoile mystérieuse, même si elle avait déjà été dévoilée en partie par Éric, le plus grand champion de l’histoire du jeu.

La production et le présentateur de TF1 se sont rapidement rendu compte des compétences et de l’aura de cette nouvelle perle, et l’ont même invité à participer aux Masters 2020, Le Combat des Maîtres. Une nouvelle recrue qui fait déjà la une des médias, et dont tous les observateurs du jeu ne tarissent pas d’éloges. Un jeune homme de 20 ans qui malgré son âge est déjà assistant parlementaire.

Dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs, la rédaction avait souhaité faire plus ample connaissance avec ce surprenant candidat. Alors que le journaliste lui pose plusieurs questions pour mieux le cerner, Antonin semble tout à fait à l’aise et répond le plus naturellement du monde. » Combien de fois aviez-vous passé le casting ? » lui avait demandé l’intervieweur : » Une seule fois, il y a 2 ans. Je n’avais pas été rappelé. Je ne savais pas depuis. J’avais même été déçu pendant un an, parce que je m’attendais à recevoir un appel. Je l’avais toujours dans le coin de ma tête. Tant de temps après, ça m’a surpris. Ce casting, je m’en souvenais très bien. Je le racontais parfois à mes amis pour rire « . Mais malgré le temps qui passait, Antonin a donc été rappelé par la production et a finalement pu participer au jeu dont il souhaitait faire partie depuis si longtemps

« Quel était votre objectif en entrant dans le jeu la première fois ? » lui demandait alors le journaliste ? » On rêve tous de gagner, au début j’étais quand même motivé quand j’ai su que j’étais sélectionné. Je me suis mis à réviser de la culture générale, même si je l’ai fait que pendant un temps. Et je ne savais pas si Eric était toujours en jeu. Je m’étais dit que face à lui, je n’aurais sûrement aucune chance. Remporter une étoile mystérieuse, ça, je ne l’aurais jamais espéré » répondait alors le jeune homme.

Mais, lorsque Antonin est arrivé sur le plateau des enregistrements des Douze coups de midi, il a pu constater qu’Éric venait tout juste d’être éliminé, et il a ainsi vu pour lui, une occasion extraordinaire de pouvoir briller puisque le champion des champions avait enfin quitté le jeu. » On nous a dit tout de suite qu’il venait d’être éliminé. Et qu’il y avait un nouveau Maître de midi, présent depuis deux ou trois émissions. On se disait que tout était jouable. Quand un grand champion s’en va, c’est toujours assez instable par la suite. Sur ma première émission, j’étais avec un candidat qui s’appelle Jérôme, et qui était persuadé que l’un de nous trois allait battre Colas. Il était assez sûr de lui, ce n’était pas son premier jeu télé. On se disait qu’il fallait provoquer Colas en duel. Je pensais que Jérôme serait le futur champion. Mais à la fin, j’ai été surpris du résultat « . Une entrée en matière fulgurante pour ce jeune homme de 20 ans qui a déstabilisé tous les pronostics pour devenir en quelques émissions une véritable idole.

Mais en plus de son talent, il semblerait bien qu’Antonin soit un homme engagé, puisque ce vendredi 10 juillet, il a annoncé sur Twitter qu’il verserait ses gains du jour à la famille de la défunte gendarme Mélanie Lemée et à celle de Philippe Monguillot. Deux événements qui l’ont révolté et qu’il a décidé de mettre en exergue grâce à ce don. Antonin, très engagé, a été très ému lorsqu’il a appris la mort de Mélanie Lemée, la gendarme tuée par un chauffard qui tentait d’échapper à un contrôle routier, et celle du chauffeur de bus Philippe Monguillot qui, après une violente agression par des usagers à Bayonne est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Deux morts qui ont écœuré le nouveau champion des Douze coups de midi et qui a décidé de soutenir les proches de manière symbolique en reversant ses 500 € de gains du jour en soutien aux familles des victimes.

Sur son compte Twitter, le jeune champion découvert par Jean-Luc Reichmann avait décidé d’expliquer son geste à ses abonnés » Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre le gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans les 12 coups de midi aux familles des victimes. Personne ne devrait mourir pour le simple fait d’exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français, et que nous vaincrons unis, mobilisés et solidaires. J’encourage tous ceux qui le peuvent à contribuer à cet élan de solidarité en participant aux cagnottes « .

Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lémée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans #Les12CoupsdeMidi aux familles des victimes. — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Une solidarité qui a ému ses followers et les téléspectateurs des Douze coups de midi, mais également Jean-Luc Reichmann qui lui aussi s’est exprimé sur le décès du chauffeur de bus du sud de la France » Une famille brisée au nom de quoi ? Je suis bouleversé par tant de violence et de lâcheté. Je continuerai à me battre, à vos côtés tant que je le pourrai, et à dénoncer toute forme de violence » avait partagé le célèbre présentateur des Douze coups de midi sur son compte Twitter, le 11 juillet dernier. Concernant Antonin, son parcours et ce geste d’une très grande générosité, sont en train de faire de lui, la nouvelle Star du jeu préféré des Français, en faisant presque oublier Éric qui vient de quitter l’émission, après être devenu le plus grand champion des champions après près de 7 mois de présence ininterrompue à l’écran.