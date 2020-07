Antonin (Les 12 coups de midi): Que va-t-il faire de sa cagnotte? Il révèle tout!

Antonin est éliminé des 12 coups de midi au terme de 18 participations. Ce jeune candidat aurait aimé faire mieux mais il saura se faire une raison. En revanche, malgré son élimination il repart avec une cagnotte qui s’élève à 76 535 euros. Une belle somme qui va lui permettre de réaliser plusieurs projets. Mais justement, quels sont les projets du jeune homme ? Comment va-t-il profiter de sa cagnotte ? Les réponses se trouvent dans la suite de cet article.

Antonin remporte une très belle somme dans Les 12 coups de midi

Antonin se révèle être un candidat très attachant. Le public l’apprécie tellement que certains ont pensé qu’il aurait pu détrôner Paul en tant que chouchou des fans des 12 coups de midi. Mais Antonin n’a pas la prétention de prendre la place de qui que ce soit. En effet, c’est avec une ambition raisonnable qu’il arrive dans Les 12 coups de midi. Intimidé par Jean-Luc Reichmann et par la culture générale de ses prédécesseurs, il vise l’objectif d’atteindre les 20 participations. C’est alors pour lui un grand honneur que de rencontrer ses idoles, Eric, Paul et Jean-Luc Reichmann. Car depuis tout jeune, il suit Les 12 coups de midi, c’est donc un véritable fan qui réalise un de ses rêves en participant à cette émission.

Mais Antonin n’atteindra malheureusement pas son objectif des 20 participations. Lors de son 18ème passage dans Les 12 coups de midi, Antonin perd son sang froid et rate le coche. En effet, plusieurs éléments auxquels il n’avait pas pensé viennent le déstabiliser à la longue. Antonin expliquera par la suite que les tournages s’enchaînent et que ce sont plusieurs émissions qui sont tournées dans une même journée. Une source de fatigue qu’il n’avait pas envisagé. De plus, il réalise que le fait de ne pas pouvoir lire les questions, de ne pas les avoir sous les yeux, est également un paramètre déstabilisant. C’est selon lui ce qui aura raison de sa concentration et qui sera la cause de sa chute.

Antonin est beau joueur, sa défaite ne lui fait pas regretter d’être venu

Même si Antonin ne parvient pas à atteindre son but, il est bon perdant. En effet, il repart avec des souvenirs inoubliables. Il aura rencontré Jean-Luc Reichmann en chair et en os après l’avoir suivi pendant des années dernière son écran de télévision. Il aura réalisé un rêve qu’il partageait avec ses grands-parents et les aura rendu fiers. Antonin souhaite également que celle qui l’a fait tomber aille plus loin que lui a pu le faire. Une belle âme que celle de ce jeune homme. Et cela n’échappe pas aux fans des 12 coups de midi. Mais Antonin emporte avec lui surtout, une grosse somme d’argent !

Les fans des 12 coups de midi se demandent forcément ce que le jeune homme va décider de faire avec sa cagnotte. Rappelons que les gains d’Antonin s’élèvent à 76 535 euros ! Et avec une telle somme, il est possible de faire des milliers de choses. Que va décider de faire ce jeune étudiant en finance à Sciences Politiques ? Avec ses qualités d’âme et son parcours études supérieures, Antonin ne risque pas de gaspiller cet argent.

Quel usage Antonin va-t-il faire de sa cagnotte des 12 coups de midi ?

Antonin choisit tout d’abord de faire des dons à des familles touchées par le deuil. Des familles brisées qui ont bouleversé les Français. Celle de Mélanie Lemée notamment. C’était une gendarme qui a été tuée dans l’exercice de ses fonctions. Lors d’un contrôle routier, le conducteur du véhicule prend la fuite et la renverse, elle ne tiendra pas le coup. Un drame qui choque encore la France. Antonin donnera la même somme, celle de 500 euros, à la famille de Philippe Monguillot également. Philippe Monguillot était un chauffeur de bus à Bayonne. Il est mort sous les coups d’usagers violents qui n’ont pas apprécié que le chauffeur de bus fasse son métier. En effet, il avait demandé à un groupe de jeunes gens de porter leurs masques dans le bus et de s’acquitter du tarif de leurs titres de transports.

Antonin commencera donc par faire des gestes autour de lui pour dépenser sa cagnotte. Et pour le reste, il va s’offrir d’abord des petits plaisirs comme celui de faire du shopping et de voyager. Ensuite, il sera sage et remboursera les personnes qui l’ont aidé à financer ses études. Pour le reste de cette belle somme, il explique qu’il la mettra de côté pour son avenir. Antonin fait preuve des même qualités qu’il a montré de lui dans Les 12 coups de midi. Il est honnête, généreux, sincère et gentil. Des qualités qui font qu’il restera un candidat très apprécié des fans de l’émission de Jean-Luc Reichmann malgré son court séjour sur le plateau.

Des projets présents et futurs, pour lui et pour les autres

Pour Antonin, ce n’était d’ailleurs pas évident de revenir à la réalité après avoir passé 18 émissions dans la lumière des projecteurs. Il devait à la fois accuser le coup de sa défaite mais également réussir à accepter son changement de statut extrême, de la gloire à l’anonymat. Une situation qui n’est pas si évidente que cela à gérer. Mais heureusement, Antonin est bien entouré et il n’aura eu besoin que de quelques jours pour retrouver ses marques et reprendre le cours de sa vie.