Apple : Lancement du « Emergency SOS » par satellite !

Après leur lancement, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 sont connus pour leurs innombrables fonctionnalités auxquelles ils sont été assignés. Une excellente autonomie de batterie, une détection de collision ou encore un appareil photo plus performant que les gammes d’iPhone précédentes, Apple ne cesse de surprendre ses utilisateurs. En revanche, il semble qu’une fonctionnalité n’est toujours pas disponible en ce moment sur l’iPhone 14 et le 14 Pro, mais qui fera son apparition au cours du mois de novembre 2022 : soit l’Emergency SOS (SOS d’urgence) par satellite.

Récemment, Apple a annoncé dans un communiqué de presse dédié à la technologie et à l’infrastructure des nouvelles fonctionnalités de la marque, le service SOS d’urgence qui sera disponible pour les utilisateurs au Canada et aux Etats-Unis ce mois-ci. En effet, on sait que ce nouveau service sera lancé avec la nouvelle mise à jour de l’iOS 16.2, une mise à jour qui va permettre aux iPhone d’être encore plus performant en termes de fonctionnalités.

Le 10 novembre 2022, Apple a publié les détails sur l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. La firme a également annoncé qu’elle est en partenariat avec Globalstar, une société américaine travaillant spécialement dans le secteur des communications par satellite. Toutefois, Apple n’a pas encore dévoilé la date de sortie exacte de la fonction « SOS d’urgence » sur iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Apple : en partenariat avec Globalstar

Outre l’annonce de cette nouvelle fonctionnalité, Apple a également affirmé que son investissement dans la création de ce nouveau service a coûté environ 450 millions de dollars, jusqu’à présent. Concrètement, ce nouveau service d’urgence a pour but de permettre aux utilisateurs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro d’envoyer des messages SOS via un réseau satellite en cas d’incident où ces derniers ne peuvent disposer d’aucune couverture réseau. En-dehors des centres d’appels répartis au Canada et aux Etats-Unis, Apple a également affirmé que le fonctionnement de ce nouveau service se base principalement sur le réseau satellite.

Jeff Williams, dirigeant des projets d’exploitation d’Apple, a dévoilé dans un communiqué que cette nouvelle fonctionnalité d’urgence par satellite est une des meilleures technologies. En outre, Jeff Williams a également ajouté que l’entreprise est fière de collaborer avec Globalstar pour que les services soient disponibles au Canada et aux Etats-Unis. Après la sortie de cette fonctionnalité, les utilisateurs d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro pourront exploiter des endroits hors réseau sans difficulté. Si besoin, les services d’urgence seront toujours disponibles.

Selon les actualités, la totalité du financement fourni par Apple va directement à Globalstar, car ce dernier est celui qui travaille dans la liaison des iPhone sur le réseau satellite.

En ce moment, plus de 300 agents sont employés dans cette entreprise pour soutenir cette nouvelle fonctionnalité d’Apple.

Fonctionnement de l’Emergency SOS par satellite sur les iPhone

Grâce à cette fonctionnalité, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro d’Apple pourront établir une connexion avec les satellites en orbite. En effet, cette connexion aura pour but de permettre aux utilisateurs d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro d’envoyer des messages aux services d’urgence via satellite lorsqu’ils n’ont pas accès aux données cellulaires et Wi-Fi. En outre, grâce à l’application Find My, les utilisateurs ont la possibilité de partager leur position via satellite. A l’aide d’une indication visuelle à l’écran, un utilisateur d’iPhone 14 ou iPhone 14 Pro peut désormais pointer son smartphone vers des satellites en orbite grâce à cette fonctionnalité.

Selon Apple, un message satellite peut prendre 15 secondes pour être envoyé dans de meilleures conditions si l’iPhone a une vue directe sur le ciel. En revanche, si l’utilisateur se trouve dans un environnement encombré, comme par exemple, sous les arbres, l’envoi du message peut prendre plus d’une minute. Petite astuce, si la position de l’utilisateur se trouve en forêt dense ou dans une grotte, l’iPhone aura une difficulté à envoyer le message d’urgence.

Concernant le fonctionnement, lorsqu’un utilisateur d’iPhone utilise la fonctionnalité Emergency SOS pour envoyer un message d’urgence :

Le satellite reçoit le message 15 secondes ou 1 minute après l’envoi ;

L’appareil en orbite envoie le message à des stations au sol spécialement conçues qui se situent partout dans le monde ;

L’application « Find My » permet à l’utilisateur d’envoyer sa position au satellite pour que ce dernier envoie à son tour les données vers une station au sol à proximité.

Apple va sortir cette fonction avec le cadre de la mise à jour iOS 16.2 pour iPhone. Récemment, Apple vient de lancer la mise à jour iOS 16.1.1. En ce moment, la firme est sur le point de mettre en œuvre l’iOS 16.2. Selon les responsables de la communication Apple, l’iOS 16.2 sera disponible avant début décembre.

D’après l’annonce d’Apple, concernant tous les utilisateurs d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro aux Etats-Unis et au Canada, la fonctionnalité offrira des services gratuits durant au moins deux ans. En revanche, selon Apple, les services ne pourront pas fonctionner dans des endroits qui ont une latitude inférieure à 62°.