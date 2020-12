April Benayoum Miss Provence taclée sur les réseaux sociaux, c’est très violent!

Ce samedi 19 décembre 2020, la très attendue élection de la nouvelle Miss France 2021 a eu lieu. D’ailleurs, le public semblait impatient de découvrir ce show. En effet, la soirée était très spéciale à plusieurs égards. Premièrement, il s’agissait du centenaire du concours. De plus, les polémiques concernant Geneviève de Fontenay ont ajouté un coup de projecteur sur la cérémonie. Et finalement, c’est Amandine Petit, Miss Normandie, qui a été choisie pour représenter l’Hexagone durant un an. Néanmoins, une autre candidate a énormément fait parler d’elle. Il s’agit d’April Benayoum, Miss Provence. Car durant la soirée, la jeune femme a été victime de véritables mouvements de haines sur les réseaux sociaux. LD People revient sur ces agressions verbales en tout genre.

April Benayoum, attaquée sur son physique et sur ses origines

L’une des favorites du public

Cette élection Miss France 2021 était réellement spéciale sur plusieurs points. En effet, les organisateurs ont dû revoir leur copie en raison des mesures de protection sanitaire. De plus, l’absence de Geneviève de Fontenay et d’autres ancienne Miss France a fait couler beaucoup d’encre. Dès lors, les téléspectateurs étaient impatients de découvrir comment allait se dérouler le spectacle. Mais sur la scène, tout s’est déroulé comme à son habitude. Et au bout du suspense, Amandine Petit a été élue Miss France 2021.

Âgée de seulement de 23 ans, la belle blonde reprend la couronne détenue jusqu’alors par Clémence Botino. Cependant, la surprise de cette élection est venue des réseaux sociaux. En effet April Benayoum, élue Miss Provence, a été victime d’un véritable déferlement de haine sur la toile. LD People revient sur ce déchaînement de propos violents dont la jeune femme a été victime.

Une avalanche de propos haineux et racistes

Lors de sa présentation, April Benayoum ne s’attend sûrement pas à ce qui va lui arriver. En effet, la jolie blonde de 21 ans paraît très heureuse. De plus, elle a réellement toutes ses chances. Puisqu’elle fait partie des favorites des internautes. Cependant, tous ne semblent pas de cet avis sur le web. Certains n’hésitent d’ailleurs pas l’attaquer sur son physique. Ainsi, ils la jugent en trop superficielle. Les mots de ” Menteuse “, “ Arnaque ” et ” Supercherie “ sont même employés. Pourtant, le pire reste à venir. Car la reine de beauté va être véritablement dézinguée pour des raisons tout à fait terribles. En effets, quelques anonymes sur la toile se permettent de l’agresser ouvertement sur ses origines israéliennes.

Mais si April Benayoum pensait son calvaire fini, c’était loin d’être le cas. En effet, un autre sujet a fait le buzz sur la toile. Un tweet révèle que Miss Provence aurait scellé un accord avec des candidats de téléréalité pour être soutenue. Plusieurs messages appellent donc à ne pas la faire gagner à cause de cette manœuvre. Selon un message sur Twitter, la famille d’April Benayoum aurait en effet passé un contrat avec l’agence Shauna Events pour être soutenue par des célébrités de la télévision. Décidément, c’était loin d’être la soirée de la jeune femme. En tout cas, la jolie brune se souviendra longtemps de cette élection, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. La seule consolation de cette soirée restera donc l’élection d’Amandine Petit, élue plus belle femme de France.