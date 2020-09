Araignées géantes en approche! Elles seront partout dans nos maisons à l’automne!

Araignées géantes en approche ! Des énormes araignées sont en train de s’installer, lentement mais sûrement, dans nos foyers. À l’automne, elles seront dans la grande majorité des maisons françaises, belges, anglaises et suisses. Car à la fin de l’été, c’est la période de reproduction de cette famille d’araignées bien particulière. Tous les ans, elle recommencent. Mais savez-vous pourquoi elles s’introduisent ainsi dans nos foyers ? La réponse dans la suite de l’article.

Les araignées géantes seront bientôt là

Ces araignées géantes peuvent faire la même taille qu’une main humaine. De quoi faire baliser les plus sensibles d’entre nous. C’est la chaleur de nos maisons qui attirent ces grandes bêtes car cela fait partie des conditions requises pour leur reproduction. Les endroits chauds et secs sont leurs favoris ! Soyez préparés à en apercevoir plus d’une dans vos maison dès l’automne. Et ne vous étonnez pas qu’elles soient aussi grande que votre main, car ces espèces d’araignées sont gigantesques.

Les spécialistes des araignées donnent d’ores et déjà l’alerte, ces animaux impressionnants vont se répandre rapidement. Les personnes phobiques sont prévenues, ces araignées géantes vont chercher à établir domicile dans nos foyers. Privilégiant donc des endroits chauds et secs, elles pourraient se retrouver à plusieurs afin de faire des petits. De quoi nous inquiéter suffisamment pour faire en sorte de baisser les températures avant l’arrivée de l’automne. Mais attention aux coups de froids, si fréquents lors des changements de saison.

Ces araignées géantes sont des tégénaires. Et attention pour les plus sensibles, des photos arrivent. Mieux vaut savoir à quoi nous allons devoir faire face dans les prochains jours afin de ne pas tourner de l’œil. Voici donc à quoi ressemblent ces espèces d’araignées impressionnantes qui vont tenter de s’installer chez nous.

Des animaux imposas mais sans dangers pour les humains

Un corps étroit, un abdomen imposant et huit pattes immenses. Il existe des araignées de toutes tailles mais elles peuvent effectivement être aussi grande que la main de l’homme. Cependant, ce sont des araignées inoffensives. Elles ne piquent pas, ne mordent pas et si vous êtes en contact avec elle, vous ne sentirez au mieux que quelques chatouilles. En revanche, il est vrai qu’il est rare de les apercevoir ailleurs qu’aux États-Unis. C’est pourquoi il vaut mieux savoir qu’elles sont en route avant de tomber nez à nez avec elles.

Marrons ou noires, ces araignées géantes peuvent être de trois variétés différentes. Sachez également qu’aussi impressionnantes qu’elles soient, elles sont pratiquement aveugles. Pour palier à leur absence de vision, elles ressentent t’en revanche les vibrations les plus infimes. Comme de nombreuses espèces animales, les araignées ont elles aussi des moments propices à la reproduction. Et c’est donc l’arrivée de l’automne qui est favorable à leur reproduction. Surveillez donc les coins chauds et secs de vos foyers pour éviter d’héberger une famille d’araignées géantes dans un coin de vos maisons.