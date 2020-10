Wejdene: Très énervée, accuse Ariane Grande de plagiat, son manager s’en mêle, la toile s’embrase

Ariana Grande et Wejdene ne sont pas encore comparables aux yeux des amateurs de musique. En effet, Wejdene vient tout juste d’arriver dans l’industrie musicale tandis qu’Ariana Grande est internationalement reconnue pour ses talents. Le manager de Wejdene se serait pourtant insurgé du plagiat de la grande star. Les internautes ne l’ont pas laissé developer longtemps cette idée. Ils ont récupéré l’information pour tourner le manager de Wejdene en dérision. Mais c’est peut-être justement pour faire parler de Wejdene que Feuneu ose faire une telle remarque. Tous les détails de l’affaire dans la suite de cet article.

Ariana Grande s’inspire-t-elle vraiment d’elle dans son nouvel album ?

Ariana Grande vient de sortir un nouvel album intitulé Positions. Sur Instagram, ce sont alors 204 millions d’abonnés qui se réjouissent de la nouveauté. Pour Feuneu c’est sans doutes une occasion en or de faire parler de son artiste en profitant de l’engouement pour le nouvel album d’Ariana Grande. En effet, Wejdene n’est suivie que par un million de personnes sur Instagram. Cela est déjà énorme mais pour lui assurer toujours plus de succès, il tient à faire parler de la chanteuse. Feuneu va alors partager une image qui met côte à côte des passages du clip de Wejdene et de celui d’Ariana Grande. Se faisant, il déclare que ses idées influencent le monde et se dit choqué du plagiat. De quoi donner du grain à moudre aux internautes qui s’emparent rapidement de ses propos pour les tourner en ridicule.

Donc d’après feuneu Ariana copine wejdene ? Mais il est taré😭😭😭😭🤣 pic.twitter.com/jCy9tIKHi6 — Esthou la Capuche🤙🏾🕺🏾 (@ivmesther) October 23, 2020

Mdrr Feuneu accuse Ariana Grande d’avoir plagié le clip de Wejdene comme si elle avait son temps de regarder son clip… faut qu’il redescende de plusieurs étages là… — ᴳᵁ (@Claragtrz) October 26, 2020

feuneu qui accuse ariana grande d’avoir plagié wejdene ?? faut qu’il arrête de croire que c’est le manager de beyoncé hein — mélynaa’🍭 (@melxna7) October 26, 2020

Les internautes se moquent du manager de Wejdene, cela la rend davantage visible sur les réseaux sociaux

Suite à ces vives réactions des internautes, Feuneu va laisser le phénomène prendre de l’ampleur. Ensuite, il se rétractera en invoquant avoir voulu faire de l’humour. Certains internautes restent persuadés que le manager de Wejdene était très sérieux à propos de son accusation de plagiat d’Ariana Grande. Mais finalement, c’est un coup de communication rondement mené pour Wejdene. En effet, la chanteuse vient d’être nommé dans deux catégories aux NRJ Music Awards et c’est l’heure de voter pour ses fans. L’occasion donc de créer un buzz autour de sa chanteuse. En effet, ils n’en sont pas à leur premier essai car il y a quelques jours, Wejdene et Feuneu disparaissaient mystérieusement des réseaux sociaux avant de réactiver leurs comptes.

Pour les fans de Wejdene, Ariana Grande est bien trop populaire pour ne serait-ce qu’avoir entendu parler de d’elle. Mais peut-être qu’avec cette folle histoire de plagiat, elle en aura eu vent ? C’est effectivement peut-être une tentative qui va en ce sens pour le manager de Wejdene.