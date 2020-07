Ariane Séguillon, l’actrice de «Demain nous appartient» terrassée par la mort d’un être cher

Le 21 juillet dernier, Ariane Séguillon a évoqué une nouvelle terrible sur sa page Instagram. L’actrice de la série phare « Demain nous appartient » a été frappée par la perte un être très cher. Elle a tenu à lui prendre un hommage particulièrement émouvant.

Ariane Séguillon est dans une peine immense à double titre. Elle doit affronter une véritable épreuve depuis déjà plusieurs mois. Le 18 juin, l’actrice qui joue Christelle Moreno dans la série « Demain nous appartient » a tenu à honorer la mémoire d’un être cher qui est décédé. Il s’agit de son frère Benjamin, mort il y a deux ans. Le jeune homme a été foudroyé par un cancer. Il était dans la fleur de l’âge.

La perte de son frère d’un cancer

« Voilà nous sommes le 18 juin, je cherche mes mots, je te cherche encore et toujours auprès de moi. Le temps, le temps, le temps… Le mot que tout le monde répète sans cesse et si moi je ne veux pas le temps. Si moi je veux poursuivre à te ressentir auprès de moi vivant, si je souhaite continuer à rire, à discuter, à faire la fête et à faire n’importe quoi », a indiqué l’actrice en commentaire d’une série de cliché de son frère qu’elle surnommait avec affection « Benbin ». Et d’enchaîner : « Le temps ne me retirera pas mon frère, mon complice, mon ami, jamais. Je suis le souffle que tu n’as malheureusement plus, je suis la vie qui t’a quittée, je suis le rire qui s’est tu, je suis la folie qui est partie. Je t’aime mon Benbin et deux ans c’est rien. » Un message totalement bouleversant.

Ariane Séguillon bouleversée par un autre décès

Quelques jours après, la comédienne pleure la mort d’une autre personne importante pour elle. Le 21 juillet, Arianne Séguillon a évoqué le décès d’Enrico Navarra, galeriste réputé qui avait des locaux dans le triangle d’or parisien. « Mon Riki, mon oncle, comme je t’ai toujours nommé, je suis très triste. Tu as été tellement là à mes côtés durant mon adolescence difficile, dans ma vie, toujours là lorsque j’en avais besoin, découvre-t-on dans un commentaire qui suit une photo de cet amoureux d’art. J’ai toujours eu une énorme admiration pour tes succès, ton amour de l’art qui a fait ta fortune alors que tu commençais de strictement rien. Je t’aime fort mon Enrico et te souhaite un beau voyage.

Embrasse notre Benbin pour moi ». Émus par cette information, ses admirateurs sont lui ont envoyé de nombreux messages de soutien. « Courage à toi Ariane ! », « Sois forte », « j’ai une pensée pour toi en ce moment », les messages chaleureux se sont multipliés. Ses messages ont dû lui faire chaud au cœur et lui remonter le moral. Elle a sûrement pu aussi compter sur toute l’équipe de la série « Demain nous appartient » qui a dû lui remonter le moral.