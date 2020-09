Arnaud “The Voice Kids” émeut la toile en lançant un (SOS) émouvant au Président de la République

Arnaud: The Voice Kids est une émission qui promet des émotions fortes. Les voix des jeunes talents ont de quoi donner nous des frissons, nous monter les larmes et nous serrer la gorge ou encore nous faire danser. La surprise associée à de si belles voix fait de The Voice Kids l’émission incontournable des fans de musique. Et cette fois-ci, ce n’est pas que le chant qui va nous faire de l’effet. Car le jeune talent Arnaud réussit à émouvoir les téléspectateurs grâce à un simple message. Un message bouleversant que le garçon souhaite adresser au Président de la République, profitant de passer sur TF1.

The Voice Kids c’est toujours un condensé d’émotions

Arnaud est en classe de CM2. Il est donc encore à l’école primaire mais cela ne l’empêche pas de vouloir s’adresser en haut lieu. Samedi 12 septembre, les téléspectateurs de The Voice Kids découvrent donc le message d’Arnaud. Nous sommes encore dans la phase des auditions à l’aveugle. C’est donc une période durant laquelle les membres du jury, comme les fans, sont absolument bluffés des talents des candidats. Une fois cette phase terminée, les candidats sélectionnées vont pouvoir apprendre auprès des coachs et tenter de faire toujours mieux. C’est donc en découvrant Arnaud dans The Voice Kids que le jeune garçon va émouvoir le public d’une autre façon. Le candidat chantait Tous les cris les S.OS. de Daniel Balavoine.

Un jeune talent bouleverse tout le monde

Arnaud convainc les membres du jury et s’explique ensuite sur les choix de sa chanson. Et là, le petit garçon fait preuve de grandeur. Car il déclare aimer cette chanson qui est pour lui l’une des plus belles du monde. Avant d’ajouter qu’il ne l’a pas choisi au hasard de ses favorites. En effet, Arnaud chante pour interpeller les grands décideurs du monde. Il voudrait alors profiter de l’occasion pour adresser un message à Emmanuel Macron, le Président de la République. Le talentueux candidat de The Voice Kids souhaite que des solutions soient trouvées pour aider les personnes qui vivent dans la rue. Pour lui, ce n’est tout simplement pas normal que le Président de la République ne fasse pas en sorte que toutes les personnes dans la rue aient un toit, puissent avoir chaud et de quoi se nourrir.

Arnaud qui veut transmettre un message à Macron, pour que le président aide les SDF et les personnes qui ont besoin d’aide. Si jeune et il pense aux autres contrairement à beaucoup de politiciens qui pensent car leur siège. #TheVoiceKids Magnifique Arnaud. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/B9EYX6FfMl — SUPΞЯ ТH㋡MΛS ! (@SuperThomasOFF) September 12, 2020

Arnaud à un message pour le Président de la République, à travers le choix de sa chanson dans The Voice Kids

Un message émouvant et empli d’une pureté que seuls les enfants ont encore. En effet, il faudrait souhaiter que nous ne perdions jamais notre âme d’enfant, simplement pour ne jamais fermer les yeux sur les injustices de ce monde. Grâce à Arnaud, c’est tout le public de The Voice Kids qui a pu être ému et retrouver un instant son âme d’enfant. Nous ne savons pas encore si sa requête sera entendu par Emmanuel Macron mais le jeune garçon de 10 ans n’aura de cesse de faire passer son message. Car ce n’est pas la première fois qu’Arnaud participe à un concours de chant. Avant de rejoindre l’aventure de The Voice Kids, il a remporté de nombreux concours de chant et garde l’espoir que son souhait soit exaucer.

Le public de The Voice Kids ne se contente pas d’être ému des mots d’Arnaud. En effet, les fans vont s’emparer des réseaux sociaux à la suite de son passage pour relayer son message. Sur Twitter, Arnaud est salué et encouragé par des centaines d’internautes. D’autres tentent d’interpeller Emmanuel Macron via la plateforme pour qu’il entende ce que le candidat de The Voice Kids a à dire. Un élan de solidarité qui prouve qu’une âme d’enfant à de grands pouvoirs.

Il est top Arnaud, j’espère que Macron va se retourner #TheVoiceKids — Clau (@Clau1605Clau) September 12, 2020

Monsieur le Président de la République @EmmanuelMacron, le petit Arnaud, 10ans, s’apprête à chanter sur la scène de TheVoice (après la pub) pour vous faire passer un message. Auriez vous l’amabilité d’allumer votre télévision ? #TheVoiceKids — Juju (@MolimardJ) September 12, 2020

@EmmanuelMacron écoute #TheVoiceKids Arnaud a un message pour toi — 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙝𝙚𝙧 🐾 (@lucas_crrx) September 12, 2020

L’avenir d’Arnaud semble tout tracé

Et enfin, d’autres internautes imaginent parfaitement que le jeune Arnaud puisse se reconvertir en politique. C’est certain, il obtiendra le soutien des fans de The Voice Kids qui n’ont ou qu’être ému de son discours. Une reconversion est donc envisageable si Arnaud ne fait pas carrière dans la chanson.

Mais voyons déjà jusqu’où son talent va le conduire dans l’aventure. Car sa performance était toute aussi émouvante que son discours pour venir en aide aux personnes dans la rue. Nombreux internautes admettent avoir laissé échapper leurs larmes en écoutant l’interprétation du jeune garçon.

Je suis devant #TheVoiceKids et j’ai eu des frissons lors de la présentation du petit Arnaud et ensuite , j’ai été séduit par son interprétation.

Beaucoup d’émotions.

Il doit encore beaucoup bosser mais ça va aller.#TheVoiceKids2020 — Mr Pierre K.L (@pikolo86) September 12, 2020

Quelle puissance dans la voix 😍 Magnifique ‼️ Et quel beau message que cet enfant fait passer ce soir 🥺🙏🏼 #Arnaud #TheVoiceKids ✌🏼💕 pic.twitter.com/1XkJ094vhQ — SosoTwitte 😉🦂 (@LaLifeDeSoso) September 12, 2020

Arnaud peut être fier de sa performance. Car les fans de The Voice Kids ne se remettront pas de si tôt de son passage sur scène. Les membres du jury aussi ont été épatés. La suitée la saison s’annonce plus que prometteuse. Beaucoup d’internautes espèrent donc que ce jeune telnet ira très loin dans l’aventure.