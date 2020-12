Arthur ulcéré par un photomontage “à vomir”, il dénonce un procédé abject

En cette période particulièrement tendue, l’animateur et producteur Arthur a exprimé son dégout après avoir vu un terrible photomontage qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. L’homme de télévision a donc voulu alerter les consciences. LdPeople vous explique tout.

Avec son nouveau programme diffusé sur TF1, District Z, Arthur ne s’attendait vraiment à subir de nombreuses critiques. L’émission présentée par Denis Brogniart est au cœur de polémiques. Durant la première diffusion sur la Une, l’émission a consterné une partie du public. De nombreuses critiques qui ont été relayées sur l’émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Devant cet état de fait, Arthur n’est pas resté sans réaction. Il a très vite indiqué que derrière ces critiques se cachaient en fait des faux comptes Twitter. Pour le producteur de l’émission, il s’agit d’une stratégie qui vise à dénigrer.

Arthur très en colère contre un photomontage

Arthur n’a plus envie de ne rien dire lorsqu’une situation le choque. Ainsi, récemment, une image l’a fait littéralement bondir. Il a vu sur les réseaux sociaux, un photomontage vraiment choquant. Le 23 décembre dernier, dans une story diffusée sur sa page Instagram, Arthur a voulu exprimer sa colère en partageant la photo en question. Un cliché qui fait référence à l’actualité et au choix du gouvernement de ne pas rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19. En France, un certain nombre de personnes sont opposées à une vaccination contre ce virus. C’est un sujet très sensible.

Un raccourci honteux

Pour évoquer cette situation, des personnes ont diffuser, sur les réseaux sociaux, un photomontage sur lequel on peut voir une étoile jaune à six branches, identique à celle que les Juifs étaient obligés d’arborer durant la deuxième Guerre mondiale. Les mots « sans vaccin » sont marqués sur la photo. De quoi entraîner un gros coup de gueule de la part d’Arthur : « Un des effets secondaires du Covid aura été l’augmentation du nombre d’ignorants ayant accès à Photoshop », a-t-il noté. Et d’enchaîné : « Ça se passe en France en 2020 et c’est à vomir. » Une controverse qui surgit plusieurs jours après les mises en cause antisémites subies par April Benayoun, Miss Provence et première Dauphine, qui ont entraîné un gros mouvement indignation.

Arthur, une figure importante de l’audiovisuel

Depuis de nombreuses années, Arthur est une personnalité incontournable de la télévision française. Il fut animateur à succès sur France 2 et TF1 avec les enfants de la télé. Il a aussi été producteur à succès avec Stéphane Courbit sous la franchise Endemol France. C’est une voix qui compte et avec les années qui passent, il est de plus en plus direct et lorsque que quelque chose lui déplait, il le dit. Par le passé, il a eu l’occasion de balancer quelques pics à Cyril Hanouna, un de ses rivaux à l’antenne. On le sait assez bien, il existe de nombreuses inimitiés à la télévision française.