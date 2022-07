Assurance connectée : quelles économies allez-vous faire sur votre assurance auto ?

Non ce n’est pas un gadget, l’assurance auto connectée va vous permettre de baisser votre facture mensuelle d’assurance auto : voyons comment elle fonctionne, si vous pouvez en bénéficier et si c’est vraiment intéressant pour vous !

L’assurance connectée: qu’est-ce-que c’est exactement ?

Contrairement à l’assurance au kilomètre qui fait baisser votre assurance si vous roulez peu, l’assurance auto connectée récompense plutôt votre façon de conduire, peu importe le nombre de kilomètres. Pour être plus précis, elle récompense surtout votre bonne conduite au volant !

Le but : payer un tarif en fonction de sa conduite. Si vous conduisez « bien », une prime sera calculée chaque mois en fonction de certains critères. C’est en quelque sorte une assurance basée sur la surveillance pour payer moins cher, que de nombreux français acceptent pour faire baisser la note !

Mais c’est du gagnant-gagnant pour l’assurance aussi car l’incitation à faire attention devrait faire baisser le nombre d’accident sur la route, et en passant le nombre de réparations liées à des accidents ou des comportements dangereux.

Avez-vous intérêt à souscrire à une assurance connectée pour votre véhicule ?

Oui si vous êtes de nature prudente (et sensible au fait que vous avez un boitier qui vous surveille) : dans ce cas vous allez pouvoir faire des économies à hauteur de de 30 à 50% !

Bien sûr, moins vous roulez, et moins vous allez prendre de risque sur la route, donc plus la prime d’assurance vous sera profitable. Mais la note n’est pas fixée sur un nombre de kilomètre, elle est calculée au prorata de votre conduite. Si vous roulez 20.000 kilomètres par an de façon prudente, vous paierez moins que si vous avez une conduite à risque sur 5000 km.

Si vous avez un style de conduite qui ne s’y prête pas, souscrire à un contrat d’assurance connectée est plus risqué mais ça peut être justement une bonne façon de vous forcer à faire attention, sachant qu’il y a une motivation financière à la clé !

Il faut savoir aussi qu’après un an d’analyse de votre conduite, votre assureur n’aura peut être pas envie de renouveler votre contrat même si vous n’avez pas eu d’accident !

Combien ça coûte l’assurance connectée ?

L’assurance connectée à un coût, mais qui n’est pas forcément répercuté sur l’abonnement de l’assuré. Pour attirer de nouveaux assurés, les compagnies d’assurance vont pouvoir jouer sur le prix de location du boitier ou sur l’installation.

Le boitier connecté peut être :

Payant à l’installation avec location mensuelle

Payant à l’installation mais gratuit chaque mois

Gratuit à l’installation et à la location mais avec une caution pouvant aller jusqu’à 200 euros

Gratuit contre engagement minimum sur une période

Gratuit pour certains conducteurs : les jeunes conducteurs par exemple, ça permet d’attirer de nouveaux assurés directement dès leur première année de contrat.

Selon les compagnies, il n’est pas nécessaire de passer par un professionnel, c’est un boitier que vous pouvez brancher vous-même depuis le cockpit conducteur, en quelques secondes.

Le boitier connecté ? Surveillance et CNIL ?

Installer un boitier connecté sur son véhicule, ça peut inquiéter les Français : est-ce que tous les assureurs vont savoir comment je conduis ? Est-ce qu’on va pouvoir savoir où je me trouve ?

Ces questions sont légitimes !

En France, quand il s’agit de s’assurer que les libertés individuelles ne sont pas entravées, c’est la CNIL qui intervient !

La CNIL rappelle bien que le boitier électronique doit servir uniquement à analyser un score de conduite : en aucun cas il ne doit pouvoir géolocaliser un conducteur ou intervenir dans un litige en cas d’accident.

Réponse des assureurs à leurs clients : les informations du boitier sont sous bonne garde, les données sont confidentielles et ne sont pas commercialisées.

Mais en cas d’accident, est ce que ces informations peuvent se retourner contre le client vu que l’assurance sait exactement comment vous conduisiez à ce moment-là ?

La limite est fixée, la réponse est non sauf si l’accident est grave et que la justice demande un accès au boitier.

Que va contrôler le boitier ? Et quelles sont les limites ?

Le boitier connecté à votre véhicule va permettre d’évaluer la bonne conduite c’est-à-dire la bonne façon de conduire. En aucun cas il ne peut contrôler que vous respectez toutes les règles du code de la route. Par exemple si vous refusez une priorité à droite, le boitier ne peut pas savoir qu’il y avait une autre voiture prioritaire. Idem pour un feu rouge.

Les critères se basent sur l’analyse :

Du contrôle de la vitesse (l’assurance va donc pénaliser les accélérations trop brutales ou les excès de vitesse)

De l’anticipation du freinage (l’assurance va pénaliser votre façon de freiner, et indirectement vous faire prendre conscience de garder les distances de sécurités avec les autres véhicules)

De la prise de virage (la façon dont vous prenez les courbes et les rond points)

Comment peut-on contrôler son score de conduite ?

Chaque mois, le boitier fait remonter le bulletin de note à l’assuré sur son mobile, sous forme de données collectées sur sa conduite.

Il reçoit donc sur son application smartphone une note sur 100, permettant au conducteur de voir à quel endroit il a roulé trop vite, freiné trop fort etc…

Si l’assurance connectée vous intrigue et que vous vous demandez si ça peut être intéressant pour vous, n’hésitez pas à contacter votre compagnie d’assurance !