Astrid Nelsia sans culotte ! Grillée par Sarah, elle en montre vraiment trop !

Astrid Nelsia est une des vedettes de la télé-réalité française qui profite de loisirs interdits au pays à Dubaï. En effet, la pandémie ne semble pas les attendre de ce côté de la planète. Aussi, les stars de télé-réalité sont nombreuses à festoyer en boîte de nuit après un passage au restaurant. Ce 21 décembre ce sont Astrid Nelsia et Sarah Fraisou qui ont attiré l’attention des internautes. Vos rédacteurs LDPeople ne pouvaient vous laisser passer à côté de cette information, Astrid Nelsia apparaît sans-vêtements dans une photo prise par son amie. Découvrez tous les détails de cette affaire dans cet article.

Astrid Nelsia profite d’une soirée arrosée avec Sarah Fraisou à Dubaï

Astrid Nelsia a récemment fait la Une des médias en ligne grâce à la révélation de son nouveau postérieur. Sa nouvelle silhouette, elle la célèbre comme le début d’une nouvelle vie. Et quoi de mieux que de faire la fête pour marquer le coup ? Certes, les vedettes de télé-réalité ont rarement besoin de prétextes pour festoyer. Mais entre ce nouveau postérieur et la visite de son amie Sarah Fraisou, Astrid Nelsia n’a que des bonnes raisons de se programmer une soirée en boîte de nuit. Pour la soirée, les jeune femmes se sont faites belles comme jamais. Robes moulantes et ultra-courtes, de haute couture évidemment, maquillées et coiffées comme des poupées, elles ont passé de très bons moments. En revanche, il semblerait que l’une des deux ait volontairement oublié de porter des sous-vêtements. Et bien qu’Astrid Nelsia aurait voulu que cela reste confidentiel, Sarah Fraisou affiche son amie malencontreusement.

Pas de sous-vêtements sous une robe moulante, les avantages et les inconvénients

Les jeunes femmes font parfois le choix de ne rien porter sous leurs tenues. Elles sont dans un rôle qui s’appuie essentiellement sur leurs images. Suivies par des milliers d’abonnés, le moindre faux-pas peut leur être fatal et créer une polémique sans précédent. Aussi, plutôt que d’assumer les plis des sous-vêtements sous une robe parfaite, elles optent parfois pour l’absence de ces derniers et affichent ainsi une ligne sans défauts. En revanche, elles doivent rester vigilantes à ne pas se faire repérer. Malheureusement, Astrid Nelsia a été affichée sur les réseaux sociaux. Pour apparaître sur la photo de Sarah Fraisou sans dévoiler davantage de son anatomie, elle a été contrainte de poser ses deux mains entre ses jambes. De quoi faire hurler les internautes qui ont compris qu’elle n’avait pas de sous-vêtements sous sa robe.

Astrid Nelsia se souviendra longtemps de cette soirée. LDPeople ne vous fera pas l’affront de vous partager cette photo beaucoup trop suggestive. Mais voici une image de la belle dans sa robe de soirée, avant de se rendre en boîte de nuit. Peut-être que nous ne pouvons pas tout voir, mais nous savons à présent que la jeune femme ne portait rien sous sa robe. Un choix risqué mais avouez que la ligne de sa robe courte et ultra-moulante est absolument parfaite.