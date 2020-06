Astrid Nelsia (La Villa) célibataire, elle dévoile les raisons choquantes de la rupture

Astrid Nelsia est une candidate de télé-réalité bien connue des fans. Elle a participé à La Villa des Cœurs Brisés pour la saison 5. Si elle était alors célibataire et avait des difficultés à trouver l’amour, c’était chose faite depuis quelques mois. Mais l’idylle fut de courte durée car il semblerait qu’Astrid Nelsia soit de nouveau un cœur à prendre. Elle revient elle-même sur les raisons de sa rupture sur son compte Instagram.

Astrid Nelsia semble encore une fois voir été déçue en amour

Astrid Nelsia était en couple avec un beau jeune homme. Il s’appelle Matheus Do Sacramento. Il est footballeur professionnel originaire du Brésil et réside en Suisse. Avec Astrid Nelsia, ils ont passé ensemble plusieurs mois de relation. Les fans de La Villa suivent les actualités de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

Ils étaient heureux de savoir qu’elle avait trouvé le bonheur. Mais celui-ci ne fut que de courte durée.

Des questions réponses sur Instagram qui permettent à Astrid d’annoncer sa rupture

En effet, il y tout juste quelques jours, Astrid Nelsai a répondu à des questions très personnelles que ses fans lui ont posé. À travers sa story Instagram, Astrid Nelsia invite ses fans à lui demander ce qui leur passe par la tête. Et elle reçoit évidement assez rapidement des questions sur son couple

Les fans apprennent alors que la jeune femme vient de se séparer de son petit ami. Astrid Nelsia répond sans détours qu’elle n’était plus heureuse en couple avec Matheus Do Sacramento, avant d’ajouter que la vie continue. Mais Astrid Nelsia ne semble pas si bien digérer que cela la afin de cette romance. En effet, elle partage d’autres messages dans sa story Instagram qui montrent clairement qu’elle a encore une fois été blessée.

Astrid Nelsia écrit carrément qu’elle est probablement une des personnes qui a le plus de déception en amour et en amitié. Un constat pour le moins pessimiste de la part de la jeune femme. Elle est visiblement encore sous le coup de d’émotion de sa rupture. Elle va même jusqu’à dire qu’elle ne souhaite plus se mettre en couple. Et ceux d’entre nous qui ont déjà eu le cœur brisé savent bien ce qu’Astrid Nelsia doit ressentir lorsqu’elle écrit de tels propos.

Astrid va prendre le temps de se remettre avant de recommencer sa quête de l’âme sœur

Astrid Nelsia tente tout de même de rester digne. Elle ne compte pas se lamenter trop longtemps sur son sort. Elle compte alors ce pourquoi elle a des raisons d’être heureuse malgré ses sentiments contrariés. Astrid peut alors être fière de pouvoir dire qu’elle a la santé, une famille, son chien, de l’argent et surtout qu’elle sera débarrassée des mensonges.

Car la déception de la rupture ne semble pas être la seule cause de la peine de la jeune femme. En effet, vous pouvons voir avec les textes qu’Astrid partage, elle semble avoir de bonnes raisons d’avoir mis fin à son histoire d’amour.