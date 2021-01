Astrid Nelsia montre son postérieur afin de présenter ses vœux, ce détail interpelle la Toile

Astrid Nelsia a souhaité une bonne année à ses abonnés sur Instagram. À côté de son message rempli d’espoir pour l’avenir, elle pose en maillot, de dos. De quoi offrir une vue imprenable sur son postérieur. Ses fans sont alors beaucoup plus nombreux à s’intéresser à ce détail plutôt qu’à son message de bonne année. LDPeople vous propose de découvrir cette image qui fait déjà le tour de la Toile. Une occasion d’admirer un panorama de plus en plus récurrent sur le compte Instagram de la jeune femme. Mais un panorama qui ne lasse pas ses followers.

Astrid Nelsia enflamme les réseaux sociaux pour ce début d’année

Astrid Nelsia cumule 1,4 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Elle n’a que 25 ans et elle est déjà une figure incontournable du paysage de la télé-réalité et des influenceuses sur les réseaux sociaux. Révélée en 2016 dans Les Princes de l’amour 4, elle est depuis de plus en plus populaire. Adepte de la chirurgie esthétique assumée, Astrid Nelsia est un modèle pour nombreux de ses fans. Fidèle à elle-même, elle ne pouvait donc que présenter son attrayante silhouette pour souhaiter une bonne année à sa communauté de followers. Cette image va faire rapidement le tour de la Toile et interpeller tout le monde. Il faut dire que ce qui se trouve au premier plan de cette photo n’est rien d’autre que son postérieur imposant.

Les abonnés de la jeune femme ne parlent que de cela dans les commentaires de cette publication. Pour lui faire des compliments bien évidemment ! Quelques uns se tentent à faire des blagues néanmoins. Par exemple, pour souligner que la photo est prise à l’heure du couché de soleil mais qu’Astrid Nelsia lui vole la vedette. Cette jolie sirène n’a pas fini de faire des siennes. Avec cette première publication en cette nouvelle année, Astrid Nelsia montre à ses fans que le tempo ne change pas. Elle a certainement pris de bonnes résolutions pour 2021, mais arrêter de se montrer en maillot n’en fait pas partie. Les abonnés de la jeune femme ne sont bien évidemment pas déçus de l’apprendre. Avec de telles formes, les cacher serait un sacrilège à leurs yeux.

Des vœux spéciaux qui prouvent que la jeune femme continue de vivre comme elle l’entend

En effet, Astrid Nelsia a travaillé pour se payer les opérations de chirurgie esthétiques qui la rendent si belle. Vos rédacteurs LDPeople conçoivent donc que la vedette ne puisse se résoudre à ne pas les mettre en avant. Parfois, elle prend même le temps de citer le docteur qui l’a opéré dans ses publications. Mais malgré ce postérieur imposant qui fait rugir la Toile, ce qu’il faut retenir de la publication d’Astrid Nelsia c’est qu’elle n’a pas oublié ses fans pour cette nouvelle année. Leur souhaiter de profiter de la vie et de penser à eux est un conseil qui n’a pas de prix. Comme elle le dit si bien : “La vie est trop courte pour la gâcher”.