Astrid Nelsia pose dans un deux pièces en dentelle, elle affole la Toile comme jamais !

Astrid Nelsia a encore une fois enflammé la Toile avec un cliché des plus osés. Les internautes n’ont d’yeux que pour elle et ses formes voluptueuses. Dans son ensemble deux pièces, elle prend la pose en compagnie d’une petite pieuvre en peluche. Joueuse, elle demande à ses abonnés de choisir entre son ensemble ou sa peluche. De quoi permettre aux internautes les délires les plus fous en commentaire. LDPeople vous propose de découvrir ce cliché ravageur ainsi qu’un aperçu des commentaires les plus farfelus.

Astrid Nelsia fait succomber ses fans avec une photo d’elle en petite tenue

Astrid Nelsia fait chavirer Instagram à chacune de ses publications. Les internautes perdent leur sang froid. Et comment résister aux atouts de la jeune femme ? Impossible en effet de rester insensible à une telle mise en valeur de ses attributs féminins. Certes, Astrid Nelsia est passée sur le billard pour obtenir la silhouette de ses rêves. Mais cela ne semble pas déplaire à ses 1,4 millions d’abonnés sur Instagram. Surtout lorsqu’elle prend la pose dans le plus simple appareil, ou presque. Au contraire, la belle revendique ses interventions de chirurgie esthétique. Elle prend le temps de citer son chirurgien lorsque la pose qu’elle prend pour ses publication met clairement en valeur son travail d’orfèvre. Pourquoi devrait-elle se cacher ?

Astrid Nelsia s’est faite connaître grâce aux émissions de télé-réalité. Et comme beaucoup de ces personnalités sulfureuses, elle mène une vie paisible à Dubaï aujourd’hui. Ses fans peuvent donc la suivre au quotidien via les réseaux sociaux. Découvrant au jour le jour des photos de la belle à couper le souffle. Dans ses stories ou dans ses publications, Astrid Nelsia met les formes afin de les faire rêver. Le paysage peut être le sujet principal de ces clichés de temps à autre. Mais c’est effectivement principalement son corps aux formes généreuses qui est la vedette de ses partages. LDPeople vous propose de découvrir ici, une image de la jeune femme dans un ensemble qui a fait rugir la Toile.

De l’humour pour générer davantage d’engouement

Avec sa peluche de pieuvre sur l’épaule, Astrid Nelsia joue avec ses fans. Et cela a le don de les rendre complètement fous. Dans les commentaires, ils ne savent plus où donner de la tête. Des blagues s’entremêlent alors sous sa publication. Mais il ne faudra pas s’y tromper, même sous couvert d’humour, les fans d’Astrid Nelsia n’ont d’yeux que pour sa silhouette de déesse. Alors, lorsqu’elle leur demande de choisir entre sa peluche ou son ensemble de dentelle, ils sont une grande majorité à choisir les deux ! La jeune femme réussi son pari pour engager la conversation sous sa publication. Ce qui lui vaut une hausse de l’attention de ses abonnés sur la plateforme. Effectivement, Astrid Nelsia peut-être ravissante et faire preuve d’un esprit d’entreprise aiguisé. Après tout, son compte Instagram est sa vitrine pour ses partenariats professionnels.