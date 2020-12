Astrid Nelsia pose sans vêtements et présente son nouveau corps, les internautes adorent!

Astrid Nelsia a fait craquer ses 1,4 millions de fans. Pour cela, rien de bien difficile pour la belle. Il lui suffit de prendre la pose dans de la lingerie fine qui met en valeur ses formes. D’autant qu’elle a investi dans sa silhouette pour qu’elle soit parfaite à ses yeux. Augmentation de la poitrine et du fessier, la jeune femme partage les résultats avec ses fans, non sans enthousiasme. LDPeople vous propose de découvrir, ou de redécouvrir, les dernières publications en date de la star des réseaux. Astrid Nelsia ne laisse personne indifférent!

Astrid Nelsia dans de la dentelle rouge, ses fans adorent

La jeune femme est une adepte de la chirurgie esthétique et ne s’en cache pas. Implants de la poitrine, injection dans le nez, et maintenant augmentation du postérieur et affinage de la taille, Astrid Nelsia ne se refuse rien. Pour elle, son corps est son image sont deux choses très importantes qu’elle travaille de très près. Aussi, ses fans n’ignorent pas cet aspect de sa personnalité. Ils se montrent même encourageants en lui adressant des centaines de compliments sous chacune de ses publications. Et bien qu’ils la trouvent parfaite sans retouches, ils soutiennent ses choix et répondent présents pour la féliciter lorsqu’elle atteint ses objectifs. En effet, Astrid Nelsia a récemment opté pour une nouvelle opération de chirurgie esthétique pour augmenter le volume de son postérieur. Et c’est non sans hâte qu’elle a partagé le résultat avec ses abonnés. Précisant en revanche que les résultats définitifs sont attendus pour janvier.

Astrid Nelsia ne laisse aucun détail au hasard lorsqu’il s’agit de son apparence. Ses lèvres, son nez, son postérieur, bref, tout y passe pour qu’elle atteigne son idéal. Elle fait même parfois des retours en arrière comme cet été quand la belle décidait de faire réduire ses implants de la poitrine. Evidemment, Astrid Nelsia est fière de ce qu’elle entreprend pour lutter contre ses complexes. En partageant des images d’elle en petite tenue, elle ravie ses fans mais elle leur présente surtout les résultats de son attention et de ses investissements. LDPeople ne se permettra pas de juger si les interventions de chirurgies esthétiques sont réellement nécessaires pour lutter contre les complexes. Nous sommes plutôt partisans de l’idée que chaque personne fait ce qu’il lui plaît avec son corps. Et Astrid Nelsia semble absolument savoir ce qu’elle souhaite en faire.

Une image qui coupe le souffle aux internautes

La jeune femme prend la pose dans des ensemble de lingerie en dentelles et ne manque pas d’attirer l’attention de ses fans. Ses publications sont rares sur Instagram, à hauteur de 3 par mois en moyenne. Mais ses abonnés ne manquent jamais un rendez-vous ni une occasion de la complimenter. Et c’est donc le cas sous le dernière publication en date de la star, qui pose en sous-vêtements rouges pour le plus grand kiffe de ses fans. Les commentaires arrivent encore et il faut bien admettre qu’Astrid Nelsia fait l’unanimité ! Consciente de son impact sur ses fans, elle en profite également pour remercier directement son chirurgien pour son travail.